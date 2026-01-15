Camariñas presumirá en Fitur de su litoral, en especial del conjunto Trece, Reira y Vilán

Vista del litoral, con el Cabo Vilán al fondo IG

El Concello de Camariñas estará de nuevo presente en la Feira Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid la próxima semana, al igual que el resto de concellos de la Costa da Morte. Allí dará a conocer la nueva campaña turística para este año y presentará la XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña. Será el miércoles 21 en el stand de Turespaña, a las 11.30 horas.

La alcaldesa, Sandra Ínsua, será la encargada de dar a conocer el video promocional para el cartel de esta nueva edición de la Mostra, que se celebrará en Semana Santa, entre el 1 y el 5 de abril. En esta grabación el Concello presumirá de su riqueza natural, en particular de la zona litoral de Trece, Reira y Vilán, que lo convierte en un lugar único. “Imos dar un pasiño máis na campaña ‘E ti... Encaixas no paraíso?’, promocionando o noso valor turístico máis importante, que é a zona de Trece-Reira-Vilán, un espazo único”, subrayó la regidora, recordando la campaña del pasado año.

Como es habitual durante los últimos años, y con el principal objetivo es contribuir a la promoción turística del municipio, el vídeo promocional lucirá en pleno centro de Madrid. Así, aprovechando la presencia en Fitur, durante toda la semana se proyectará la pieza audiovisual en las grandes pantallas digitales del Teatro Lope de Vega, un lugar emblemático en plena Gran Vía.

El Concello promociona el turismo fuera de nuestras fronteras para atraer al mayor número de visitantes posibles durante todo el año, tal como destacan desde el Gobierno local. El mismo día se dará a conocer en el stand de Turespaña la camiseta oficial de la Mostra do Encaixe, que fue diseñada por los últimos ganadores del Concurso de Noveis Deseñadores, los hermanos Estefanía y Pedro Orgaz.