Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

Camariñas presumirá en Fitur de su litoral, en especial del conjunto Trece, Reira y Vilán

El nuevo video promocional será presentado el día 21 en Madrid, junto con el cartel de la Mostra do Encaixe 

Redacción
15/01/2026 21:55
Vista del litoral, con el Cabo Vilán al fondo
Vista del litoral, con el Cabo Vilán al fondo
IG
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Concello de Camariñas estará de nuevo presente en la Feira Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid la próxima semana, al igual que el resto de concellos de la Costa da Morte. Allí dará a conocer la nueva campaña turística para este año y presentará la XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña. Será el miércoles 21 en el stand de Turespaña, a las 11.30 horas. 

La alcaldesa, Sandra Ínsua, será la encargada de dar a conocer el video promocional para el cartel de esta nueva edición de la Mostra, que se celebrará en Semana Santa, entre el 1 y el 5 de abril. En esta grabación el Concello presumirá de su riqueza natural, en particular de la zona litoral de Trece, Reira y Vilán, que lo convierte en un lugar único. “Imos dar un pasiño máis na campaña ‘E ti... Encaixas no paraíso?’, promocionando o noso valor turístico máis importante, que é a zona de Trece-Reira-Vilán, un espazo único”, subrayó la regidora, recordando la campaña del pasado año.

 Como es habitual durante los últimos años, y con el principal objetivo es contribuir a la promoción turística del municipio, el vídeo promocional lucirá en pleno centro de Madrid. Así, aprovechando la presencia en Fitur, durante toda la semana se proyectará la pieza audiovisual en las grandes pantallas digitales del Teatro Lope de Vega, un lugar emblemático en plena Gran Vía. 

El Concello promociona el turismo fuera de nuestras fronteras para atraer al mayor número de visitantes posibles durante todo el año, tal como destacan desde el Gobierno local. El mismo día se dará a conocer en el stand de Turespaña la camiseta oficial de la Mostra do Encaixe, que fue diseñada por los últimos ganadores del Concurso de Noveis Deseñadores, los hermanos Estefanía y Pedro Orgaz. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Una de las misas en la ermita de San Paio este jueves

Entrecruces honra a San Paio Xaneiro
Redacción
Recepción al grupo de intercambio juvenil este jueves en Caión

A Laracha muestra sus atractivos al grupo de intercambio juvenil
Redacción
El ya exentrenador del Castriz, Miguel Chouza Fidalgo

El comienzo de la segunda vuelta en Primera Futgal depara un derbi Castriz-Club do Mar
Redacción
Presentación de la obra hace unos días en Muros

Alfonso Blanco presenta su traducción de "Eneida" en Carballo
Redacción