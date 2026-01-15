Mi cuenta

Soneira

El Concello de Zas estrenará página web

También dará a conocer el nuevo canal de WhatsApp y habrá una charla sobre Inteligencia Artificial

Redacción
15/01/2026 21:32
Fina Paulos y Óscar Rey impartirán una charla sobre inteligencia artificial
Fina Paulos y Óscar Rey impartirán una charla sobre inteligencia artificial
EC
El Concello de Zas presenta mañana sábado su nueva página web, que pasará a estar disponible en el dominio concellodezas.gal. Se trata de un nuevo espacio digital más accesible, intuitivo, visual y cómodo para la navegación, que mejorará la comunicación con los vecinos y el acceso a la información municipal. 

La nueva web recogerá todos los contenidos y servicios de interés para la ciudadanía, con apartados específicos de Turismo, Novas e actualidade, Axenda de eventos, Sede Electrónica y Tablón de Anuncios, entre otros, ofreciendo una estructura clara y adaptada a las necesidades actuales. La presentación será en las Torres do Allo a partir de las 12.00 horas.

 Además del alcalde, Manuel Muíño, participarán los responsables del proyecto, Gema Lema y Diego Alonso. En el acto también se presentará el nuevo canal de WhatsApp del Concello, que sustituirá al actual y permitirá una comunicación más directa y ágil con la ciudadanía.

 Además, está prevista una conferencia titulada ‘A Intelixencia Artificial na vida das persoas’, que será impartida por los profesores del IES Maximino Romero, Óscar Manuel Rey y Fina Paulos, con una reflexión sobre el impacto de estas nuevas tecnologías entre la ciudadanía.

