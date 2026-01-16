Concello y comunidad educativa piden una reunión con el conselleiro para abordar las obras del colegio de Baio

El conselleiro de Educación, hace unos días en su visita al instituto de Baio Mar Casal

El alcalde de Zas, Manuel Muíño, se reunió el pasado jueves con la directora del CEIP Labarta Pose de Baio, Sinda Cundíns, y con miembros de la Anpa del centro escolar, para consensuar entre las tres partes las medidas a tomar en relación al centro, tras el reciente anuncio del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, de la rehabilitación integral de este colegio.

Tanto el regidor como la comunidad educativa coincidieron en la necesidad de una reunión presencial con el conselleiro, que ya fue solicitada desde el Concello con carácter urgente. Quieren que en ese encuentro el titular de Educación les confirme los plazos para el remate del proyecto y la licitación de la obra. Desde la Anpa han denunciado en los últimos días las numerosas deficiencias con las que cuenta el centro, que requieren una solución urgente.

Las familias creen que el anuncio del conselleiro sobre la rehabilitación integral del centro es “unha vez máis, vendernos fume para que deixemos de facer presión mediática, xa que hai máis de dous anos que adquiriron o compromiso de levar a cabo a rehabilitación integral do colexio e seguimos no mesmo punto”. Afirman que desde la visita de los técnicos de la Xunta para redactar el proyecto en el año 2023, “houbo tempo suficiente para ter redactado o proxecto e publicada a licitación”.

La comunidad educativa también llevará a cabo una serie de medidas reivindicativas durante las próximas semanas en el centro escolar mientras aguarda la respuesta del conselleiro de Educación e insiste en que no parará hasta que haya “un compromiso por escrito” sobre los plazos de licitación de la obra.