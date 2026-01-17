Óscar Rey: "Sen intelixencia natural non poder haber intelixencia artificial"

Por la izquierda, Gema Lema, Óscar Rey, Manuel Muíño, Fina Paulos y Diego Alonso, este sábado en las Torres do Allo C.S.

Los profesores Óscar Rey y Fina Paulos pronunciaron ayer en las Torres do Allo (Zas) una conferencia sobre la Inteligencia Artificial (IA), justo antes de la presentación de la nueva página web del Concello, en la que abordaron cómo impacta en el día a día en la vida de las personas y dieron a conocer algunas de las ventajas del avance de la tecnología, que está revolucionando toda la sociedad.

Los docentes apuestan por la tecnología para mejorar la vida de las personas, tratada siempre con respeto, y validando la información obtenida. Óscar Rey quiso dejar claro que “sen intelixencia natural non pode haber intelixencia artificial”, de ahí que las personas que le sacan un mayor rendimiento son aquellas que tienen más conocimientos. Los docentes pusieron algunos ejemplos prácticos sobre las aplicaciones más conocidas de las IA, como el chat GPT, aunque afirmaron que hay muchas otras que sirven para aplicar en la vida diaria en los diferentes ámbitos. Desde tareas escolares, conversión de un texto en voz u otros aspectos más lúdicos.

Los profesores insistieron en que siempre hay que concretar lo máximo posible las órdenes para obtener mejores resultados. También presentaron el proyecto realizado recientemente en el instituto Maximino Romero de Lema, “O cabazo da memoria”, que permitió restaurar fotografías antiguas, incluyendo animación, gracias a las aplicaciones de la IA empleadas. Fina Paulos y Óscar Rey tienen publicados dos libros sobre la IA y en los últimos años han recibido numerosos reconocimientos por su trabajo en el campo de las nuevas tecnologías, aplicadas en el ámbito educativo donde trabajan.

Por otra parte, en el acto se presentaron las características de la nueva página web municipal, que está disponible en el dominio concellodezas.gal. Se trata de un nuevo espacio digital más accesible, intuitivo, visual y cómodo para navegar, pensado para mejorar la comunicación con los vecinos y facilitar el acceso a la información y a los servicios municipales.

La web recoge todos los contenidos y servicios de interés, con apartados específicos de Turismo, Novas e actualidade, Axenda de eventos, Sede Electrónica y Tablón de Anuncios, entre otros. El alcalde, Manuel Muíño, y los responsables de la página, Gema Lema y Diego Alonso, se encargaron de presentarla.

El alcalde de Zas, también en calidad de presidente del GDR Costa da Morte -que financió el 80% del proyecto-, destacó que la nueva página web es “a ventá máis segura e completa coa que un Concello se presenta ao mundo e por iso quixemos mellorala en seguridade e accesibilidade, facéndoa máis moderna e presentando os contidos tanto en galego coma en castelán e inglés”.

Al mismo tiempo, en la jornada se aprovechó para avanzar varias novedades sobre el nuevo canal oficial de WhatsApp del Concello de Zas, una herramienta que sustituirá a las actuales listas de difusión. Este nuevo sistema permitirá mejorar la comunicación con los vecinos de forma más ágil y directa.