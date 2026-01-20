Piden la colaboración ciudadana para recuperar varias maletas extraviadas en el trayecto Zas-Santa Comba

Una de las maletas extraviadas es como esta Cedida

Los propietarios de varias maletas extraviadas el pasado domingo durante un trayecto en autobús entre Zas y Santa Comba solicitan la colaboración ciudadana para su localización. Según explican, la puerta del maletero quedó mal cerrada en algún punto del trayecto, lo que provocó la caída de las maletas. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional, por lo que, si alguien las encuentra, se solicita que las entrega en comisaría o que llame al 091.