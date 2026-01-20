Soneira
Piden la colaboración ciudadana para recuperar varias maletas extraviadas en el trayecto Zas-Santa Comba
Los hechos fueron denunciados ante la Policía Nacional
Los propietarios de varias maletas extraviadas el pasado domingo durante un trayecto en autobús entre Zas y Santa Comba solicitan la colaboración ciudadana para su localización. Según explican, la puerta del maletero quedó mal cerrada en algún punto del trayecto, lo que provocó la caída de las maletas. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional, por lo que, si alguien las encuentra, se solicita que las entrega en comisaría o que llame al 091.