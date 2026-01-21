Sen Tempo Teatro, de la Escola Municipal de Zas, remata la gira de "O home do sofá" en Agualada

Los protagonistas de la obra "O home do sofá" EC

La Escola de Teatro de Adultos de Zas, Sen Tempo Teatro, despedirá el próximo sábado 24 de febrero en Agualada (Coristanco) la gira de su último espectáculo “O home do sofá”, que ya llevó por varios concellos de la comarca. La función se podrá ver en el local social de Agualada, a las 18.30 horas.

La obra está protagonizada por Toni Castiñeira, Nando Blanco, Rubén Pardiñas, Eva Martínez, Nieves Suárez, Marcos Maroñas, José Medina, Azucena Castro, Sandra Villaverde, Laura Senande, Olga María Silvarredonda y Pepe Espasandín, bajo la dirección de Pablo Soto, Pibe. “O home do sofá” está cosechando un notable éxito en la zona, con muchas risas entre los espectadores, al igual que ocurrió con la anterior función de la misma agrupación, “A voltas co morto”.