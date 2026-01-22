La Universidade Sénior vuelve a Zas en su octava edición

Sesión inaugural de la pasada edición en Baio EC

La Universidade Sénior, el programa universitario para personas mayores de 50 años de la Universidade da Coruña, ratifica su compromiso con la Costa da Morte y pondrá en marcha su octava edición en el concello de Zas, el primero que se sumó a esta iniciativa en la zona. El programa está financiado por la Xunta de Galicia, con la colaboración del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Costa da Morte y del Concello de Zas.

Se llevará a cabo en los meses de febrero y marzo en el centro sociocultural de Baio. El plazo de inscripción para poder participar abre hoy mismo y continuará hasta el 5 de febrero. Las personas interesadas en participar podrán inscribirse online, a través del espacio web de la UDC Sénior Costa da Morte (https://universidadesenior.org/costa-da-morte/), o también de forma presencial de los concellos participantes, de forma totalmente gratuita.

El programa se divide en bloques, con sesiones teóricas y prácticas, como es habitual, impartidas por profesorado de la Universidade de A Coruña. Las sesiones se llevarán a cabo dos días por semana, en horario de 17.00 a 19.00 horas, donde se abordarán diferentes temas de interés social, cultural, científico y sanitario.

El primer módulo lleva por título Humanidades y Ciencias Sociales y dará comienzo el próximo 10 de febrero con la sesión “O xigante esperto: China, a gran descoñecida”, a cargo del profesor Iván Nieto Cerdeiriña. Al día siguiente, Fernando Agrasar Quiroga hablará sobre “Arte de vangarda: manual de instruccións”.

El 24 de febrero concluye este primer módulo abordando la realidad de la justicia, “A xustiza penal en España: mitos e realidades”, con los profesores Eva María Souto García y José Antonio Ramos Vázquez. El segundo módulo versará sobre Ciencias de la Tierra y Tecnología y arrancará el 3 de marzo con “A revolución dixital na xestión da auga”, del profesor Antonio J. Díaz Longueira.

Al día siguiente, Socorro Castro García disertará sobre “O coche do futuro moverase con hidróxeno?”. El 10 de marzo remata este bloque con una sesión sobre energías renovables y transición ecológica a cargo de la docente Lucía Paz Aldrey.