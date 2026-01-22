Mi cuenta

Soneira

Teatro y salud mental en Baio y una comedia con Teté Delgado en Vimianzo, el sábado

El teatro es el principal protagonista de este fin de semana en la comarca 

Redacción
22/01/2026 20:53
La actriz Teté Delgado

EC
La programación cultural continúa este fin de semana en los distintos concellos de la Costa da Morte, con el teatro como principal protagonista y abordando temas de estricta actualidad. El auditorio municipal de Baio (Zas) acogerá mañana la función “Neura”, de De Ste Xeito, donde se aborda la salud mental. Será a las 20.30 horas.

 Además, en el mismo auditorio estarán el lunes 26 los Ratiños de Lonxedetodo para presentar “Ímolo pasar de medo”, a partir de las 18.00 horas. Al día siguiente se desplazarán a la biblioteca de Zas con la misma función, a las 16.30 horas. La Casa de Cultura de Vimianzo por su parte acogerá mañana la comedia “Entre dous”, con Teté Delgado y Julio Pereira. Será a las 30.30 horas y las entradas se pueden adquirir en woutick.es. 

El domingo por la tarde los más pequeños podrán disfrutar en el mismo lugar de una doble función del espectáculo “Las guerreras K-Pop el musical”, con sesiones a las 17.00 y a las 19.00 horas. 

