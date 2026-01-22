Teatro y salud mental en Baio y una comedia con Teté Delgado en Vimianzo, el sábado
El teatro es el principal protagonista de este fin de semana en la comarca
La programación cultural continúa este fin de semana en los distintos concellos de la Costa da Morte, con el teatro como principal protagonista y abordando temas de estricta actualidad. El auditorio municipal de Baio (Zas) acogerá mañana la función “Neura”, de De Ste Xeito, donde se aborda la salud mental. Será a las 20.30 horas.
Además, en el mismo auditorio estarán el lunes 26 los Ratiños de Lonxedetodo para presentar “Ímolo pasar de medo”, a partir de las 18.00 horas. Al día siguiente se desplazarán a la biblioteca de Zas con la misma función, a las 16.30 horas. La Casa de Cultura de Vimianzo por su parte acogerá mañana la comedia “Entre dous”, con Teté Delgado y Julio Pereira. Será a las 30.30 horas y las entradas se pueden adquirir en woutick.es.
El domingo por la tarde los más pequeños podrán disfrutar en el mismo lugar de una doble función del espectáculo “Las guerreras K-Pop el musical”, con sesiones a las 17.00 y a las 19.00 horas.