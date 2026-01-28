Abre el plazo para anotarse en el programa de la Universidade Sénior en Baio

El último programa formativo en Baio EC

El Concello de Zas informa de la apertura del plazo de inscripción para la octava edición de la Universidade Sénior da Coruña en A Costa da Morte. El programa universitario dirigido a mayores de 50 años se llevará a cabo en los meses de febrero y de marzo en Baio (Zas).

Recuerdan, además, que Zas fue el primer concello de la zona en el que se inició la descentralización de la Universidade Sénior, que inicialmente sólo se impartía en las ciudades de A Coruña y Ferrol, convirtiéndose así en un referente por llevar esta iniciativa al ámbito rural. El plazo de inscripción rematará el 5 de febrero.

Los interesados pueden anotarse en los concellos participantes o de forma online. Las sesiones formativas serán impartidas por profesorado de la Universidade de A Coruña, y el programa se divide en tres grandes módulos: Humanidades e Ciencias Sociais, Ciencias da Terra e Tecnoloxía y Ciencias da Vida e da Saúde. Las clases serán en horario de tarde, de 17.00 a 19.00 horas.