Soneira

El PSOE reclama a la Xunta una reforma integral para el colegio de Baio y el CPI de Zas

Presentará una propuesta en el Parlamento para que Educación atienda sus demandas 

Redacción
28/01/2026 22:20
Vista de la fachada del colegio Labarta Pose
Vista de la fachada del colegio Labarta Pose
IG
El grupo parlamentario socialista de Galicia llevará al Parlamento la situación de dos de los centros educativos de Zas, el CEIP Labarta Pose y el CPI de Zas, ante las “deficiencias estruturais e de mantemento” que presentan. Además, indican que estas afectan a la seguridad, al bienestar y a la calidad educativa del alumnado y de los docentes. 

Según explicó la diputada Patricia Iglesias, los centros presentan un estado “lamentable”, con goteras y otros desperfectos, por lo que exigen a la Consellería de Educación una reforma integral. La portavoz del PSOE de Zas, Sheila Rial, ya expresó su preocupación por la situación de los centros educativos hace tiempo “mantendo reunións coa ANPA, traballando nos orzamentos desde outubro e trasladando as necesidades ao Parlamento”, indica Iglesias, al tiempo que recuerda que su grupo ya presentó enmiendas a los presupuestos de la Xunta para que se incluyese la mejora de estos centros educativos. 

Sin embargo, añadió, “non contaron co apoio do PP, pero o Bloque tampouco dixo absolutamente nada nin se interesou en presentar emendas para que Zas contara nos orzamentos da Xunta”. Insiste en que la educación pública no puede depender de la “boa vontade das ANPA nin de parches temporais”, por lo que espera que atiendan sus demandas.

