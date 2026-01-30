Mi cuenta

Diario de Ferrol

Soneira

La Festa da Carballeira de Zas, que será el 7 y 8 de agosto, inicia los preparativos con la dirección renovada

Diego Blanco, que hasta ahora ocupaba el puesto de vicepresidente, presidirá la entidad organizadora

Redacción
30/01/2026 12:16
Carballeira de zas 7
 Festa da Carballeira de Zas el pasado año 
La Festa da Carballeira de Zas ya inicia los preparativos para su edición número 41, que se celebrará los días 7 y 8 de agosto, consolidándose un año más como una cita cultural de referencia y un encuentro para varias generaciones. La siguiente edición se llevará a cabo bajo una renovación de la directiva, por lo que a los años de experiencia de muchos de los miembros se unirán nuevas incorporaciones con ilusión, responsabilidad y compromiso, tal como indican desde la organización.

 “Un equipo diverso que asume o reto de preservar a esencia da Carballeira, o seu espírito popular e o nivel acadado ao longo das edicións anteriores, ao tempo que traballa para garantir a súa continuidade e evolución”, subrayan. La organización afronta esta nueva etapa “cun profundo respecto polo camiño percorrido, consciente do valor social, cultural e emocional que a Festa da Carballeira representa para a veciñanza e para todas as persoas que cada ano a fan posible”, en la que se unirán experiencia y energías renovadas para seguir construyendo una fiesta “viva, participativa e fiel á súa identidade”.

El cargo de presidente que hasta ahora ostentaba Fidel Otero pasará a las manos de Diego Blanco (hasta ahora vicepresidente). Fidel Otero será el secretario y Óscar Brenlla, vicepresidente. Susana Otero ocupará el cargo de tesorera, y como vocales figuran Martín Domínguez, Fernando Nieto, Brais González y Alba Rama.

 En las próximas semanas se irán dando a conocer algunos detalles de la programación de esta fiesta popular, que atrae cada año a cientos de personas a Zas. Durante las cuatro décadas de vida este festival ha ido experimentando diversos cambios, como la diversificación de actividades o la ampliación de la fiesta a dos días, que han tenido mucho éxito.

