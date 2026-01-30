La Festa da Carballeira de Zas, que será el 7 y 8 de agosto, inicia los preparativos con la dirección renovada
Diego Blanco, que hasta ahora ocupaba el puesto de vicepresidente, presidirá la entidad organizadora
La Festa da Carballeira de Zas ya inicia los preparativos para su edición número 41, que se celebrará los días 7 y 8 de agosto, consolidándose un año más como una cita cultural de referencia y un encuentro para varias generaciones. La siguiente edición se llevará a cabo bajo una renovación de la directiva, por lo que a los años de experiencia de muchos de los miembros se unirán nuevas incorporaciones con ilusión, responsabilidad y compromiso, tal como indican desde la organización.
“Un equipo diverso que asume o reto de preservar a esencia da Carballeira, o seu espírito popular e o nivel acadado ao longo das edicións anteriores, ao tempo que traballa para garantir a súa continuidade e evolución”, subrayan. La organización afronta esta nueva etapa “cun profundo respecto polo camiño percorrido, consciente do valor social, cultural e emocional que a Festa da Carballeira representa para a veciñanza e para todas as persoas que cada ano a fan posible”, en la que se unirán experiencia y energías renovadas para seguir construyendo una fiesta “viva, participativa e fiel á súa identidade”.
El cargo de presidente que hasta ahora ostentaba Fidel Otero pasará a las manos de Diego Blanco (hasta ahora vicepresidente). Fidel Otero será el secretario y Óscar Brenlla, vicepresidente. Susana Otero ocupará el cargo de tesorera, y como vocales figuran Martín Domínguez, Fernando Nieto, Brais González y Alba Rama.
En las próximas semanas se irán dando a conocer algunos detalles de la programación de esta fiesta popular, que atrae cada año a cientos de personas a Zas. Durante las cuatro décadas de vida este festival ha ido experimentando diversos cambios, como la diversificación de actividades o la ampliación de la fiesta a dos días, que han tenido mucho éxito.