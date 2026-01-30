La Xunta analiza dos ofertas para la rehabilitación del colegio de Camariñas

El conselleiro de Educación (c.) en su visita al colegio O Areal de Camariñas Cedida

La Xunta de Galicia recibió dos ofertas de respectivas empresas para ejecutar la obra de rehabilitación integral del CEIP O Areal de Camariñas, licitada por algo más de 1,1 millones de euros. La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP analizará ahora las propuestas para proceder a su adjudicación cuanto antes.

Las dos empresas aspirantes son Obras y Servicios Gómez Crespo e Iam Rumbo Instalaciones y Obras. El objetivo es renovar por completo la envolvente del centro para mejorar el confort térmico de la comunidad educativa y la eficiencia energética de las instalaciones. Así, está previsto el cambio de la cubierta por una nueva de panel tipo sándwich con aislamiento térmico, de un total de 1.726 metros cuadrados, así como la instalación de sistema Sate en los 1.864 metros de fachadas.

Además, se cambiarán las 87 ventanas exteriores y las 69 puertas que aún no fueron renovadas. Al mismo tiempo, se incorporarán nuevas luminarias en el recinto exterior del colegio, que non existen en la actualidad, y se llevará a cabo el acondicionamiento acústico interior del patio cubierto a base de chapas microperforadas de acero galvanizado lacado y panel interior de la de vidrio.

En el interior del edificio se instalará nueva iluminación, con 337 luminarias en total, y falsos techos, además del pintado y otras mejoras complementarias. La intervención incluye también la mejora de la accesibilidad del centro, con la construcción y adecuación de ramplas desde los patios hasta el colegio, y la redistribución del núcleo de aseos de la planta baja para crear dos aseos adaptados.

La actuación se enmarca en las primeras 16 obras programadas por la Consellería en centros educativos para este año, con una inversión total de más de 16 millones de euros. En todo el año el importe en este tipo de obras superará los 73 millones. Con esta obra, la inversión de la Xunta en centros de la Costa da Morte, en el plan de nueva arquitectura pedagógica, sube a 7,5 millones de euros.

Entre ellas destaca la rehabilitación integral y reforma del salón de actos del Alfredo Brañas de Carballo, con 2 millones; la ampliación del CEIP Mar de Fóra de Fisterra con 913.000 euros o las mejoras del CPI de Cabana (660.000 euros) y en los colegios de Cee (518.000) y Laxe (420.000 euros)