Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

La Xunta analiza dos ofertas para la rehabilitación del colegio de Camariñas

Las obras fueron licitadas por algo más de 1,1 millones de euros 

Redacción
30/01/2026 19:48
El conselleiro de Educación (c.) en su visita al colegio O Areal de Camariñas
El conselleiro de Educación (c.) en su visita al colegio O Areal de Camariñas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La Xunta de Galicia recibió dos ofertas de respectivas empresas para ejecutar la obra de rehabilitación integral del CEIP O Areal de Camariñas, licitada por algo más de 1,1 millones de euros. La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP analizará ahora las propuestas para proceder a su adjudicación cuanto antes.

 Las dos empresas aspirantes son Obras y Servicios Gómez Crespo e Iam Rumbo Instalaciones y Obras. El objetivo es renovar por completo la envolvente del centro para mejorar el confort térmico de la comunidad educativa y la eficiencia energética de las instalaciones. Así, está previsto el cambio de la cubierta por una nueva de panel tipo sándwich con aislamiento térmico, de un total de 1.726 metros cuadrados, así como la instalación de sistema Sate en los 1.864 metros de fachadas. 

Además, se cambiarán las 87 ventanas exteriores y las 69 puertas que aún no fueron renovadas. Al mismo tiempo, se incorporarán nuevas luminarias en el recinto exterior del colegio, que non existen en la actualidad, y se llevará a cabo el acondicionamiento acústico interior del patio cubierto a base de chapas microperforadas de acero galvanizado lacado y panel interior de la de vidrio. 

En el interior del edificio se instalará nueva iluminación, con 337 luminarias en total, y falsos techos, además del pintado y otras mejoras complementarias. La intervención incluye también la mejora de la accesibilidad del centro, con la construcción y adecuación de ramplas desde los patios hasta el colegio, y la redistribución del núcleo de aseos de la planta baja para crear dos aseos adaptados. 

La actuación se enmarca en las primeras 16 obras programadas por la Consellería en centros educativos para este año, con una inversión total de más de 16 millones de euros.  En todo el año el importe en este tipo de obras superará los 73 millones. Con esta obra, la inversión de la Xunta en centros de la Costa da Morte, en el plan de nueva arquitectura pedagógica, sube a 7,5 millones de euros. 

Entre ellas destaca la rehabilitación integral y reforma del salón de actos del Alfredo Brañas de Carballo, con 2 millones; la ampliación del CEIP Mar de Fóra de Fisterra con 913.000 euros o las mejoras del CPI de Cabana (660.000 euros) y en los colegios de Cee (518.000) y Laxe (420.000 euros)

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Buena parte de las posibilidades de triunfo del Lubiáns pasan por el acierto de su goleador, Álex Pérez

El Calvo Escola Lubiáns quiere frenar al Oviedo Roller, líder de la categoría
Manuel Froxán Rial
El Xiria aspira a repetir el buen partido realizado ante el Ribeiro

El Calvo Xiria pretende que el Gáldar pague los platos rotos de Tacoronte
Manuel Froxán Rial
Una acción del Baloncesto Laracha-Basquet Coruña

El Embutidos Pajariel de Ponferrada visita al Laracha
Manuel Froxán Rial
Una jugada del Basket Xiria-Reino de León

Basket Xiria recibe al Rosalía sin Curtis Larousse, pero con Carlos Varela
Manuel Froxán Rial