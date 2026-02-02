Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

El espectáculo "Memorias dun neno labrego" arrasó en Vimianzo

El Centro Dramático Galego y Contraproducións iniciaron la gira en la localidad 

Redacción
02/02/2026 20:55
Memorias dun neno labrego en Vimianzo
Una de las escenas de 'Memorias dun neno labrego en Vimianzo'
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Centro Dramático Galego y Contraproducións iniciaron en Vimianzo el pasado viernes la gira del espectáculo “Memorias dun neno labrego”, la obra universal de Xosé Neira Vilas. La obra arrasó en esta localidad, con el auditorio lleno y un público entregado durante las cerca de dos horas de duración. 

Al finalizar, una sonora ovación certificaba la magistral interpretación del elenco de actores en este clásico escrito por Cándido Pazó y protagonizado por Xulio Abonjo, Balbino, el eterno “neno” de aldea.

El próximo 21 de febrero se podrá ver en Carballo. En Santiago se agotaron las entradas para todas las funciones. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Rotura balsa Monte Neme

Ecologistas en Acción presenta una denuncia penal contra la Xunta por el suceso de Monte Neme
Redacción
Paiosaco-O Val

Aire para el Paiosaco y sendas derrotas para Sofán y Dumbría
Redacción
Trail da Filloa de Zas

El Trail da Filloa de Zas cosecha un nuevo éxito
Rosa Balsa Silveira
Peregrinaje por la paz, con salida este domingo en Fisterra

Fisterra, punto de partida de la marcha mundial por la paz
Redacción