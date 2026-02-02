El espectáculo "Memorias dun neno labrego" arrasó en Vimianzo

Una de las escenas de 'Memorias dun neno labrego en Vimianzo'

El Centro Dramático Galego y Contraproducións iniciaron en Vimianzo el pasado viernes la gira del espectáculo “Memorias dun neno labrego”, la obra universal de Xosé Neira Vilas. La obra arrasó en esta localidad, con el auditorio lleno y un público entregado durante las cerca de dos horas de duración.

Al finalizar, una sonora ovación certificaba la magistral interpretación del elenco de actores en este clásico escrito por Cándido Pazó y protagonizado por Xulio Abonjo, Balbino, el eterno “neno” de aldea.

El próximo 21 de febrero se podrá ver en Carballo. En Santiago se agotaron las entradas para todas las funciones.