Soneira

Do Campo destaca las ayudas de la Xunta para mejoras en Camariñas

La delegada se refirió al ascensor del consistorio y a los servicios de protección ambiental

Redacción
05/02/2026 18:04
Visita de Belén do Campo a Camariñas
Visita de Belén do Campo a Camariñas
La delegada de la Xunta, Belén do Campo, visitó este jueves Camariñas para supervisar las actuaciones llevadas a cabo con dos ayudas de más de 100.000 euros de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. Se trata de las mejoras de accesibilidad ejecutadas en el consistorio con la instalación de un ascensor, que contó con 40.000 euros de la orden de Infraestructuras de Uso Público, y de otra aportación de 60.000 euros para la protección del medio ambiente con una aportación del Fondo de Compensación Ambiental. 

Acompañada en su visita por la alcaldesa, Sandra Insua, Do Campo subrayó que el nuevo ascensor –que comunica las tres plantas del consistorio y facilita el acceso desde la vía pública– permitió eliminar barreras arquitectónicas y garantizar el acceso en igualdad de condiciones a todos los servicios municipales. Do Campo señaló que este servicio “supone un avance fundamental para mejorar la atención a la ciudadanía y para hacer de la casa do concello de Camariñas un edificio más inclusivo, moderno y adaptado a las necesidades reales de la población”.

En relación con los casi 60.000 euros recibidos para el servicio de protección ambiental y equipaciones del Fondo de Compensación Ambiental, recalcó que se llevaron a cabo la limpieza de cunetas, caminos y senderos, además de adquirir un nuevo furgón para el servicio de abastecimiento de agua y 40 nuevos contenedores de residuos para la población. 

La delegada de la Xunta recordó que Camariñas también recibió otra importante partida de Presidencia, de casi 263.000 euros, para afrontar los gastos extraordinarios y los daños causados por los incendios forestales del pasado verano a través de un convenio firmado entre el Concello y la Xunta. 

Se refirió también a otras aportaciones concedidas al Concello por parte de diferentes consellerías. Destacó los más de 88.000 euros de un convenio con Medio Rural para el desarrollo de acciones de prevención frente a los incendios forestales o el apoyo al arreglo de viales en el rural a través del Plan Camiña Rural con más de 53.000 euros. De Medio Ambiente citó las ayudas para la creación de refugios climáticos, con más de 15.000 euros, para la puesta en marcha de proyectos de separación y reciclaje de residuos en origen y de mejora de la recogida separada con más de 40.000 euros y más de 14.000 euros para la realización de auditorías en su red de saneamiento. En el ámbito del empleo y del desarrollo local, Belén do Campo puso en valor los fondos destinados al programa Aprol Rural, que contó con casi 59.000 euros, orientado a fomentar el empleo en el ámbito local, así como las ayudas para la contratación de personal técnico especializado en orientación laboral con casi 32.000 euros. 

