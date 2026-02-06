Mi cuenta

El BNG pide a la Xunta agilizar los trámites del paro para las mariscadoras de Camariñas

Los nacionalistas critican la falta de una línea de ayudas específica para el sector y califican la situación de “burla”

Redacción
06/02/2026 21:21
Oscar Insua reunido con el sector
Cedida
El BNG de la Costa da Morte, a través del diputado Oscar Insua, ha presentado diversas iniciativas en el Parlamento gallego en las que demanda a la Xunta que agilice los trámites de suspensión y modificación del plan de gestión para moluscos bivalvos solicitado por la cofradía de Camariñas. Pide también comenzar a elaborar de forma inmediata un plan global de viabilidad para actividad marisquera en la ría. 

El BNG indica que han pasado dos meses desde que la cofradía solicitó a la Consellería do Mar dichos trámites, que son necesarios para que las mariscadoras puedan pedir las ayudas por el ceso de actividad al Instituto Social da Mariña (ISM), dado que cotizan en el Réxime Especial de Traballadoras do Mar, ante la alta de otro plan o la elaboración de una orden de ayudas para este colectivo. 

“As mariscadoras seguen sen poden traballar e sen cobrar axuda algunha; de feito, no pasado Nadal nin puideron traballar nin cobraron un só céntimo de euro”, apunta el BNG. Denuncia que “o Goberno galego leva escapando deste problema e non é capaz de ofrecer unha solución para recuperar os bancos marisqueiros en Camariñas”. 

Oscar Insua manifestó que “é unha vergonza o trato que está a recibir as mariscadoras. Se foran grandes empresarias o PP xa lles tiña os papeles listos”. El diputado añade que “a Xunta non lles saca ningunha liña de axuda específica, e por enriba de ter que tirar do paro que teñen acumulado, retrásanlle a tramitación; é unha burla”. 

