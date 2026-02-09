Mi cuenta

Diario de Ferrol

Soneira

La Diputación asegura la gestión del Castelo de Vimianzo y los Batáns de Mosquetín

Convenio por el que el ente provincial aporta hasta un máximo de 120.000 euros

Redacción
09/02/2026 22:07
El presidente de la Diputación y la alcaldesa de Vimianzo, durante la firma del convenio
El presidente de la Diputación y la alcaldesa de Vimianzo, durante la firma del convenio
Cedida
El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y la alcaldesa de Vimianzo y diputada provincial, Mónica Rodríguez, firmaron este lunes un convenio de colaboración para garantizar durante 2026 la gestión integral del Castelo de Vimianzo y del conjunto etnográfico de los Batáns de Mosquetín, dos de los principales referentes patrimoniales y culturales de la Costa da Morte. 

El acuerdo contempla una aportación máxima de 120.000 euros por parte de la Diputación, lo que supone más del 85% de la financiación de los gastos no cubiertos por los ingresos de la actividad, sobre un presupuesto total de 140.000 euros. El convenio da continuidad a un modelo de gestión basado en la atención profesional a las personas visitantes y en una amplia programación cultural y divulgativa que se desarrolla a lo largo de todo el año. 

El acuerdo presta también especial atención al ámbito educativo, con la elaboración de unidades didácticas para centros escolares, con el objetivo de convertir el castillo en un recurso pedagógico de referencia en la comarca y en la provincia. El convenio tendrá vigencia del 1 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2027. 

