Música y sentimiento con sello local en Cee y Vimianzo

Unto Vello en concierto en Cee IG

Música con mucho sentimiento y emoción pudo escucharse el fin de semana en escenarios de la Costa da Morte, y con sello local. El auditorio de Cee acogió el sábado el concierto de Unto Bello, con Bieito Pereira y Xabi Gómez (éste último natural de Brens), rindiendo tributo a la música tradicional adaptada a los nuevos tiempos.

Casi al mismo tiempo en el auditorio de Vimianzo, la violinista Gala Cernadas, natural de este municipio, ofrecía otro concierto, con Ernesto Alemán al piano, todo un derroche de magia y sentimiento. Las dos actuaciones fueron muy aplaudidas en sus respectivos auditorios, con un público muy entregado en los dos casos.