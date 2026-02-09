Mi cuenta

Diario de Ferrol

Soneira

Unas 80 personas participan en las sesiones formativas de la Universidade Sénior en Baio

Darán comienzo este martes en el auditorio de la localidad y se prolongarán hasta el mes de marzo

Redacción
09/02/2026 20:55
Sesión inaugural el pasado año en Baio
IG
Un total de 79 personas participan en la octava edición del programa de Democratización do Coñecemento de la Universidade Sénior de la Universidade da Coruña (UDC), que comienza esta tarde en Baio (Zas). Este programa formativo está dirigido a personas mayores de 50 años y se abordarán diferentes temáticas. La iniciativa cuenta con la financiación del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Costa da Morte y del Concello de Zas. 

Las sesiones formativas se llevarán a cabo durante los meses de febrero y marzo. La inauguración será a las 17.00 horas en el centro sociocultural de Baio, y, a continuación, tendrá lugar la primera jornada con el profesor Iván Nieto Cerdeiriña que hablará sobre el mercado chino, con el título de “O xigante esperto: China, a gran descoñecida”. Los asistentes a esta nueva edición de la Universidade Sénior proceden de los municipios de Cabana de Bergantiños, Coristanco, Laxe, Vimianzo y Zas.

 Como es habitual desde la primera edición, la iniciativa despertó un gran interés entre la población. Las actividades se llevarán a cabo dos días a la semana en horario de 17.00 a 19.00 horas. Mañana tendrá lugar la segunda sesión, bajo el título “Arte de vangarda: manual de instrucións”, a cargo del profesor Fernando Agrasar Quiroga. El día 24 finaliza el primer módulo, Humanidades y Ciencias Sociales.

 Al acto inaugural acudirán la directora, Matilde García Sánchez; la adjunta a la dirección de la Universidade Sénior de la UDC, Susana Iglesias y el alcalde de Zas, Manuel Muíño. Por otra parte, en Cee está abierto el plazo de inscripción para la segunda edición de este programa, que comenzarán en el mes de marzo. Los interesados pueden anotarse en el Concello o de forma online.

