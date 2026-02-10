Comienza el octavo curso de la Universidade Sénior de Baio

Acto inaugural de la Universidade Sénior de Baio Mar Casal

El centro sociocultural de Baio (Zas) inauguró este martes la que es ya la octava edición del programa Democratización do Coñecemento de la Universidade Sénior de la Universidade da Coruña (UDC), que cuenta con un total de 79 participantes. El concello de Zas es, junto con los de A Coruña y Ferrol, pionero de la Universidade Sénior, que ofrece programas formativos de diferentes temáticas a personas mayores de 50 años y que comenzó su andadura en 2018.

El acto inaugural contó con la presencia del alcalde, Manuel Muíño; la directora de la Universidade Sénior, Matilde García Sánchez; y la adjunta a la dirección, Susana Iglesias.

Tras dar la bienvenida a los participantes y destacar que esta iniciativa busca acercar el conocimiento y la vida académica a personas que desean seguir aprendiendo más allá de la etapa laboral, llegó el turno para la primera clase con el profesor Iván Nieto Cercedeiriña, que habló sobre el mercado chino con una ponencia titulada ‘O xigantes esperto: China, a gran descoñecida’. El curso está dividido en tres módulos, impartidos todos ellos por profesorado de la UDC. El primer módulo es de Humanidades y Ciencias Sociales. Este miércoles será el turno para ‘Arte de vangarda: manual de instrucións’, a cargo del profesor Fernando Agrasar Quiroga.