Zas convoca a los vecinos a una reunión para abordar la situación del centro de salud ante la falta de personal

La reunión será este viernes a las 20.00 horas en el centro sociocultural

Redacción
10/02/2026 23:29
Centro de salud de Zas
Centro de salud de Zas
Archivo
El Concello de Zas convoca a la ciudadanía a una reunión informativa para analizar la situación actual del centro de salud, que en los últimos meses está sufriendo importantes dificultades derivadas de la marcha de uno de los médicos titulares y la ausencia de pediatra. La reunión será este viernes a las 20.00 horas en el centro sociocultural. 

Según indica el Concello, la falta de personal sanitario está teniendo un impacto directo en la atención que recibe la población, provocando una tardanza significativa en los plazos para obtener cita médica, además de problemas recurrentes para cubrir las suplencias necesarias. Esta situación está generando inquietud y malestar entre la ciudadanía, sobre todo entre los colectivos más vulnerables. 

Desde el gobierno local se considera que la situación es preocupante e insostenible en el tiempo, por lo que se hace necesario abrir un espacio de diálogo con los vecinos para informar con transparencia, recoger sugerencias y valorar conjuntamente las medidas que se deban adoptar para reclamar una solución a las administraciones competentes. El alcalde, Manuel Muíño, asegura que “a sanidade pública é un servizo esencial e non podemos permitir que o noso Centro de Saúde siga perdendo recursos sen que se dean respostas claras”. Según explica, “a marcha dun médico titular e a falta de pediatra están a sobrecargar o servizo existente e a obrigar á veciñanza a esperar máis do razoable para ser atendida”. Muíño recuerda que no se trata de un problema puntual, sino de una situación prolongada en el tiempo “sen que as suplencias cheguen con regularidade”. 

“Isto está a xerar unha sensación de abandono que desde o Concello non podemos aceptar”, advierte el alcalde, quien también destaca que “é fundamental contar coa implicación da veciñanza, porque só desde a unión e a participación activa poderemos reclamar solucións firmes e duradeiras”. 

