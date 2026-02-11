El Sergas defiende que las demoras en los centros de salud de Zas no llegan a los dos días

Fachada del centro de salud de Zas IG

El Sergas defendió ayer que las dos plazas del centro de salud de Zas y la otra del consultorio de Baio están cubiertas por personal estable y que con fecha del lunes 9 de febrero, la demora de una consulta en los dos casos es de menos de dos días. De todas formas, reconocen las dificultades que existen para poder cubrir determinadas plazas en las zonas rurales, aunque des la gerencia del área sanitaria de A Coruña y Cee “está a facerse todo o posible para dispoñer de profesionais que presten servizo nas mesmas”, subrayan.

El Sergas responde así a las críticas de falta de personal por parte del Concello de Zas, que convoca una reunión para mañana, en la que se abordará este asunto. Además, recuerdan que tanto en Galicia como en el resto de España existe un problema de falta de pediatras. Por este motivo, añaden, el servicio de pediatría se lleva a cabo en el centro de salud de Vimianzo “ata que se poida atopar a un profesional que a desempeñe”.

Aclaran que las incidencias ocurridas en las últimas semanas son consecuencia del concurso de traslados y de las oposiciones celebradas recientemente. A veces, indican, se debe “priorizar a calidade da atención fronte á proximidade desta”, apostando siempre por la “calidade sanitaria”