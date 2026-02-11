La situación de los colegios de Zas genera otro debate entre PP y PSOE

Vista de la fachada del colegio Labarta Pose IG

La situación de los colegios del municipio de Zas, en concreto el CEIP Labarta Pose de Baio y el CPI de Zas, generaron ayer un nuevo debate en el Parlamento gallego entre el PP y el PSOE. Mientras la parlamentaria socialista Patricia Iglesias denunciaba el abandono total de los centros por parte de la Xunta, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, reiteró su compromiso con la reforma integral del colegio de Baio, con un presupuesto de un millón de euros.

Román Rodríguez detalló que la rehabilitación del centro incluirá el aislamiento término de las fachadas, la renovación de las ventanas y la reforma de las cubiertas, entre otras actuaciones. El conselleiro recordó que el proyecto se encuentra en fase de redacción y que será licitado tan pronto como el expediente esté rematado, dentro de la programación de obras para el período 2024-2028.

Según indicó, esta nueva intervención eleva hasta 1,5 millones de euros la inversión de la Xunta en los centros educativos de Zas, al amparo del mismo plan. El titular del departamento de Educación también recordó que el mantenimiento de los centros de Infantil y Primaria es competencia municipal. En este sentido, señaló que la unidad técnica de la Consellería detectó en los dos centros escolares incidencias derivadas por la falta de trabajos de conservación, como los canalones entupidos por falta de limpieza.

De todas formas, precisó que la Xunta asume reparaciones derivadas en muchos casos por la falta de mantenimiento. Afirmó que en el plan de la nueva arquitectura pedagógica se invirtieron más de 210 millones de euros solo en la rehabilitación, conservación y mejora de colegios de institutos. Román Rodríguez insistió en que las obras educativas, que suponen actuar en Galicia en un parque inmobiliario de más de 1.600 edificios, de los que muchos superan los 40 años de antigüedad, no pueden ser asumidas únicamente por las administraciones autonómicas y locales, por lo que reclaman un plan nacional de infraestructuras educativas para este fin.

Al mismo tiempo, Patricia Iglesias reclamaba un compromiso para que se realizasen las reformas más urgentes cuanto antes, debido a las graves deficiencias. “En Zas hai que levar chuvasqueiro e casco ás aulas”, resumía la diputada.

Iglesias denunció que los problemas de “humidades, goteiras, frío, fiestras que non illan, caleiros rotos e patios cubertos que só o son de nome” son el día a día de los colegios. A esto se añade en el CPI de Zas un sistema de calefacción obsoleto y servicios en mal en mal estado, y en Baio, deficiencias en las tuberías y techo, entre otras. Al pleno acudió la portavoz Sheila Rial.