Diario de Ferrol

La Xunta recibe once ofertas de empresas para ejecutar las obras de prolongación de la autovía de la Costa da Morte

La Xunta cuenta con otras trece propuestas para el contrato de servicio para el seguimiento ambiental

Redacción
14/02/2026 19:46
La Xunta ha recibido once ofertas de empresas para la ejecución de las obras de prolongación de la autovía da Costa da Morte, en el tramo entre Santa Irena, en el municipio de Vimianzo, y la carretera AC-432, que comunica con Camariñas. El Gobierno gallego licitó estos trabajos el pasado mes de enero por 36,3 millones de euros

Además, la Xunta recibió trece ofertas para el contrato de servicio para el control y vigilancia, seguimiento ambiental y arqueológico, y coordinación de la seguridad y salud de la obra, licitada por 1,3 millones de euros. 

De todo ello informó este sábado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que explica que con esta actuación se prolongará el tramo de la autovía da Costa da Morte que se puso en funcionamiento en el año 2016, con casi 28 kilómetros libres de peaje que comunican los ayuntamientos de Carballo, Coristanco, Cabanas, Zas y Vimianzo, hasta Santa Irena.

 La nueva intervención abarca 5,8 nuevos kilómetros de carretera, hasta la intersección con la AC-432, que comunica Vimianzo y Camariñas. Este tramo se construirá sobre una traza con parte del movimiento de tierras ya ejecutado. 

Las obras incluirán la construcción de dos enlaces y la previsión de un tercero, tres viaductos, seis pasos superiores, tres pasos inferiores y seis obras de drenaje. Cabe señalar como estructura más singular del proyecto el viaducto sobre el río Vimianzo, que permitirá el cruce de la vía sobre este entorno, entre los puntos kilométricos 7+005 y 7+249. Según informó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el anuncio de la licitación en una visita al lugar de Santa Irena el pasado enero, el objetivo es que los trabajos comiencen este verano. 

