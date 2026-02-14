Los temporales evidencian el problema de los residuos en el mar

Voluntarios este sábado en la playa do Lago de Camariñas Lavandeira Jr /EFE

Los temporales que han azotado a Galicia en las últimas semanas han puesto en evidencia un problema que ocurre todo el año, pero que destaca cuando el mar está más embravecido: los residuos, sobre todo plásticos, que devuelven a las playas, ante lo que se están organizando acciones de voluntariado para limpiarlas.

Restos de aparejos de pesca como cuerdas o cestas, envases de plástico y otros residuos domésticos han cubierto los arenales con el tren de borrascas que no ha dado tregua casi desde que empezó el año, y las redes sociales se han llenado de imágenes de alarma sobre el estado de las playas en toda la geografía gallega, desde A Mariña lucense hasta las Rías Baixas.

Una situación que han denunciado figuras como el influyente gallego Hugo Pérez, que publicó un vídeo desde Area de Bon, en Bueu (Pontevedra) .”Nunca había visto una playa tan sucia”, aseguró; o incluso el prestigioso arquitecto David Chipperfield, que calificó como “deprimente” cómo ha quedado Corrubedo (A Coruña).

Pero el problema de los residuos en las playas no es exclusivo de cuando azotan los temporales, como señala el colectivo Limpiarousa, que lleva dos años limpiando los arenales de esa ría gallega y explica que estos días “hay lo de siempre, pero muchísimo más volumen”. Lo que más encuentran son residuos de la pesca y la acuicultura, como tarugos y cuerdas de las bateas de mejillones, cabos de pesca, cestas de ostras o nasas, unas cajas de plástico que se utilizan como cebo y que en muchos casos son ilegales.

También objetos que la gente tira al váter, sobre todo bastoncillos para limpiarse los oídos, pero también toallitas y tampones; residuos sanitarios; biosoportes de depuradoras; espumas sintéticas usadas en barcos o construcciones; y restos de la industria de la fiesta, como pirotecnia, globos o vasos de festivales. “La diferencia es que, cuando vienen temporales más fuertes, aflora lo que está más en el fondo”, cuentan.

Lo que antes flotaba o estaba hundido en el fondo del mar ahora cubre las playas, por lo que organizaciones de voluntarios han empezado a movilizarse para limpiar, aunque hasta que no pase el mal tiempo es complicado hacer este trabajo. La asociación Mar de Fábula llevó a cabo ayer una limpieza en la playa do Lago, en Camariñas. “Cada vez hay más gente concienciada, pero queda mucho por concienciar. Pero poco a poco se está consiguiendo”, asegura el impulsor de Arena Limpia, que lamenta que muchos ayuntamientos solo se preocupen de limpiar sus playas de cara al verano y no dispongan de un plan para hacerlo en invierno.