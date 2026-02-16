Mi cuenta

La Fundación Brandomil prepara con Patrimonio actuaciones en el yacimiento

Pretenden identificar las especies arbóreas y los cultivos en la zona de finales del siglo I 

Redacción
16/02/2026 19:15
Reunión de la Fundación Brandomil
Reunión de la Fundación Brandomil
IG
El secretario de la Fundación Brandomil, Enrique Eduardo Iglesias, y el arqueólogo director de las excavaciones en este lugar del municipio de Zas se reunieron el pasado viernes 13 de febrero con técnicos de Patrimonio para presentar los avances de la intervención impulsada por la Xunta de Galicia a finales del año pasado, y diseñar de forma conjunta las estrategias a seguir para el presente ejercicio.

 En los meses de noviembre y de diciembre del pasado año se llevaron a cabo catas arqueológicas en una espacio apenas intervenido hasta ahora, denominado Agro de Pedra do Altar, en el que aparecieron numerosos muros de época romana, excepcionalmente bien conservados, así como muchas piezas de cerámica de diferentes procedencias.

 La combinación de métodos no invasivos como el georradar y el gradiómetro, con la excavación de las distintas zonas identificadas, demostró la inmensa extensión del yacimiento romano de Brandomil, tal como indican desde la Fundación. El gran interés suscitado por las excavaciones en esta zona provocó la visita a finales del pasado año del director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, quien destacó la importancia de las actuaciones. 

Desde la Fundación Brandomil apuestan por la colaboración con la dirección xeral de Patrimonio, de forma similar a los años 2024 y 2025 en el sector de Agro de Pedra do Altar. Según se propuso en la reunión al jefe de servicio de Arqueología de la Xunta de Galicia, Roberto Peña, la línea de investigación prevista sería realizar excavaciones en área sobre las destacadas estructuras romanas localizadas a finales de 2025, así como análisis de sedimentos de los grandes niveles de carbones que hay en su interior. 

De esta forma, la Fundación Brandomil también mantendrá la colaboración con el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) para la ejecución de analíticas y estudios palinológicos, es decir, relacionado con el polen de plantas de la época antigua, tal como indican desde la entidad. La idea es entender el paisaje antiguo de este espacio en el entorno del río Xallas para comprender mejor la vida en Brandomil hace cerca de 2.000 anos.

Uno de los principales objetivos a corto plazo en este lugar es la identificación de especies arbóreas y de los cultivos existentes en Brandomil a finales del siglo I, teniendo en cuenta las semillas y el polen conservado en el yacimiento romano. Esta investigación se llevaría a cabo en el departamento de arqueobotánica del CSIC, tal como explican desde la Fundación Brandomil.

