El BNG de Vimianzo denuncia que las trabajadoras de la escuela infantil no cobran desde 2025

El portavoz del BNG, Benjamín Queiro IG

El Bloque Nacionalista Galego de Vimianzo denuncia la “intolerable” falta de gestión del gobierno municipal ante la paralización de las licitaciones de servicios de la recogida de basura, la escuela infantil y la vivienda comunitaria, de lo que culpan a la alcaldesa.

Según indica, la situación afecta trabajadores y usuarios, al tener "salarios conxelados, atrasos de máis de 20 días no cobro das nóminas dos traballadores da vivenda comunitaria, traballadoras da escola infantil sen cobrar desde 2025, comunicados da Seguridade Social a internos da vivenda comunitaria e falta de subministro de alimentos".

El BNG recuerda que estos contratos terminaron hace años, y desde entonces "mantivéronse mediante prórrogas, que tamén chegaron ao seu fin sen que se tiveran publicado as novas licitacións", lo que supone una vulneración de los derechos. En consecuencia, indica, "os servizos estanse realizando con contratos caducados e con consecuencias dramáticas para traballadores e usuarios".

Los nacionalistas instan al gobierno municipal a actuar con urgencia para garantizar "a normal prestación destes servizos" y recuerdan que ya alertaron sobre la situación en el pleno del pasado 6 de febrero, sin que se adoptase ninguna medida.