Soneira

Vimianzo acoge la residencia ‘Clementina y los planetas’, que refuerza su destino Starlight

La propuesta se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia

Redacción
18/02/2026 21:46
Fachada de la Casa de Cultura de Vimianzo
Fachada de la Casa de Cultura de Vimianzo
El auditorio de Vimianzo acogerá del 23 al 28 de febrero una residencia artística del proyecto “Clementina y los Planetas”, que propone una fusión entre la astrofísica y las artes escénicas como herramienta de divulgación científica, empleando el teatro de objetos —máscaras, títeres y marionetas— para acercar a todos los públicos el Universo.

 La propuesta se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia, combinando artes escénicas y divulgación científica para acercar la astronomía al público escolar desde una perspectiva creativa, participativa y con enfoque de igualdad. Además, el 25 de febrero habrá dos obradoiros didácticos para el alumnado de Primaria, y el día 27, una jornada abierta al público. 

Por la mañana está previsto un pase de “Clementina y los planetas” para escolares de Primaria, y por la tarde (18.00 horas), será abierto al público, con un coloquio posterior. Con esta residencia se consolida la apuesta del Concello como destino turístico Starlight, promoviendo la sensibilización alrededor del cielo nocturno, ciencia e igualdad.

