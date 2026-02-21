Mi cuenta

Diario de Ferrol

Soneira

Mari Carmen Cundíns se jubila en el Concello de Vimianzo

Deja su trabajo en el registro, tras más de 25 años de servicio público 

Redacción
21/02/2026 00:21
Mari Carmen Cundíns, en el centro
Mari Carmen Cundíns, en el centro
EC
Mari Carmen Cundíns Varela acaba de jubilarse de su puesto en el registro del Concello de Vimianzo. Tras más de 25 años, que primero ocupó en el centro de salud de la localidad y después en la casa consistorial, Cundíns Varela deja su trabajo para disfrutar de una merecida jubilación, y también deja muchos amigos que la acompañaron durante su etapa laboral. 

Tanto sus compañeros como los vecinos que trataban con ella de forma habitual destacan las cualidades de Cundíns Varela, de trato cercano y afable con todos los que la rodean. En su día también presidió la junta local de la asociación contra el cáncer de Vimianzo.  

