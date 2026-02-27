Mi cuenta

Camariñas reivindica el papel fundamental de sus vecinas para conmemorar el 8M

El alumnado realizará una guía biográfica de las mujeres más importantes de su entorno 

Redacción
27/02/2026 22:35
Palilleiras en la Mostra do Encaixe
Palilleiras en la Mostra do Encaixe
IG
El Concello de Camariñas conmemorará el Día Internacional da Muller el próximo 8 de marzo reivindicando el papel fundamental de sus vecinas. Ayer presentó la campaña institucional, que este año lleva por lema “Somos as mulleres que construímos Camariñas”. El principal objetivo de la iniciativa es hacer visible la fuerza y el valor de las mujeres del municipio, rindiendo así un merecido homenaje a todas las vecinas que, con su vida y su trabajo hacen posible el avance de la comunidad.

La alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, indicó que la campaña “busca representar a mulleres diferentes, de idades, historias e profesións diversas. Malia a súa pluralidade, todas elas están unidas por un fío común: a vontade inquebrantable de construír un lugar mellor, día a día, a través da responsabilidade, do coidado e da colaboración”. Uno de los ejes centrales de la programación del 8M será la implicación directa de las nuevas generaciones.

 Por este motivo, se contará con la colaboración especial del alumnado de lo últimos cursos de Educación Primaria de los colegios O Areal de Camariñas y el de Ponte do Porto. El alumnado participará en la elaboración de una guía biográfica centrada en las mujeres más importantes de su entorno: tías, abuelas, primas, madres o vecinas. Se trata, en la mayoría de los casos de mujeres anónimas, pero que juegan un papel fundamental en las familias y en la propia localidad “e cuxas historias merecen ser coñecidas, compartidas e recoñecidas publicamente”, tal como indican desde el Concello. 

A través de este trabajo colectivo e intergeneracional, el Concello de Camariñas quiere poner en valor las múltiples formas que existen de construir comunidad, recordando que “a historia e o progreso de Camariñas tamén se escriben en feminino”, apuntan.

