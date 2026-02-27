Personas mayores y jóvenes se unen en Vimianzo para luchar contra la soledad no deseada

Encuentro de jóvenes y mayores en Vimianzo dentro del programa Conectando Corazones IG

El Concello de Vimianzo continúa con las actividades del programa “Conectando corazóns”, con el que se quiere luchar contra la soledad no deseada de las personas mayores. Esta semana se llevaron a cabo las jornadas más significativas del programa con un encuentro entre los residentes de la vivienda comunitaria de Vimianzo y el alumnado del IES Terra de Soneira, coordinados por la educadora social, Belén Fernández.

En el encuentro participaron unas 30 personas entre mayores y jóvenes, compartiendo espacios de conversación, dinámicas emocionales y actividades pensadas para fomentar la escucha activa, la empatía y el respeto mutuo. A través de estas sesiones los jóvenes reciben herramientas para mejorar la comunicación y la comprensión de la realidad de las personas mayores, mientras que los residentes de la vivienda comunitaria pueden expresar sus recuerdos, emociones y vivencias, sintiéndose acompañadas y valoradas.

Así, con esta propuesta “A vida, o teu carón” se contribuye a reducir el aislamiento social, poner en valor el legado vital y ético de las personas mayores y reforzar el tejido comunitario de Vimianzo. La concejala de Benestar, María José Pose, destacó que con encontros como este entre mayores y jóvenes “demostramos que cando xeracións diferentes se miran aos ollos e se escoitan de verdade, toda a comunidade sae gañando, porque ninguén debería enfrontarse á soidade en silencio”. El Concello agradece la colaboración de las dos partes y de la empresa patrocinadora Xeal.