Soneira

Docentes de la Bretaña Francesa conocen la metodología del instituto de Baio

Un grupo de inspectores y profesores de Matemáticas estuvieron en el centro baiés

Redacción
28/02/2026 22:08
Encuentro en el instituto de Baio
Encuentro en el instituto de Baio
Cedida
Un grupo de inspectores y de profesores de Matemáticas de Bretaña Francesa visitaron el IES Maximino Romero de Lema, dentro de la jornada de intercambio y colaboración educativa.

 En el encuentro participaron también el inspector del centro baiés, Juan Antonio Granados Loureda; la jefa del departamento de Matemáticas Luchy Mouzo, y la asesora de Idiomas de la Consellería de Educación, Berta Gómez López. La visita se realizó a raíz de los buenos resultados conseguidos por el alumnado de Baio en las pruebas de evaluación de diagnóstico, que sitúan al centro como un referente en buenas prácticas educativas. 

La jornada comenzó con la presentación institucional a cargo de la directora, Ana Facal, que dio a conocer las principales líneas de actuación, los proyectos educativos y las señas de identidad del centro. Después las profesoras Raquel Bouza y Marta Nantón explicaron el funcionamiento del aula de Matemáticas en 2º de ESO, la organización del grupo, la metodología y las medidas de atención a la diversidad.

 La visita supuso una buena oportunidad para compartir experiencias y fortalecer la cooperación internacional; además de poner de manifiesto la calidad educativa del instituto.

Redacción
