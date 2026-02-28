Vimianzo prepara el Día da Muller "construíndo igualdade"
La programación alrededor del 8M comienza este martes con una ruta dirigida por alumnado de cuarto de ESO
El Concello de Vimianzo conmemora o 8M con varias actividades para promover la igualdad, que realizarán entre el 3 y 9 de marzo con el lema “Construíndo Igualdade”. El principal objetivo es promover la sensibilización social, educación en igualdad y la participación vecinal. El programa empieza el martes 3 con el Roteiro 8M, un recorrido de 6,3 kilómetros guiado por el alumnado de cuarto de ESO y abierto al público en general.
Al día siguiente habrá un cuentacuentos infantil de Trémola Teatro para escolares. Uno de los actos centrales será el viernes 6 con la actividad “Construíndo Igualdade”, una propuesta lúdica dirigida al alumnado de Primaria para trabajar la igualdad de género a través del juego y materiales manipulativos. En el polideportivo se elaborarán bloques a con material reciclado, y después en la Praza do Concello se decoran y se construirá un muro simbólico que representa el compromiso colectivo con la igualdad plena.
La propuesta culmina con la lectura del manifiesto en la plaza a cargo de Mari Carmen Vázquez. Por la tarde también se inaugura la exposición de Viki Rivadulla “Onde habitan as mouras”, El lunes 9 hay una conferencia de la doctora Teresa Castro, ‘Muller e saúde’.