Vimianzo prepara el Día da Muller "construíndo igualdade"

Actos del 8M en Vimianzo en una imagen de archivo IG

El Concello de Vimianzo conmemora o 8M con varias actividades para promover la igualdad, que realizarán entre el 3 y 9 de marzo con el lema “Construíndo Igualdade”. El principal objetivo es promover la sensibilización social, educación en igualdad y la participación vecinal. El programa empieza el martes 3 con el Roteiro 8M, un recorrido de 6,3 kilómetros guiado por el alumnado de cuarto de ESO y abierto al público en general.

Al día siguiente habrá un cuentacuentos infantil de Trémola Teatro para escolares. Uno de los actos centrales será el viernes 6 con la actividad “Construíndo Igualdade”, una propuesta lúdica dirigida al alumnado de Primaria para trabajar la igualdad de género a través del juego y materiales manipulativos. En el polideportivo se elaborarán bloques a con material reciclado, y después en la Praza do Concello se decoran y se construirá un muro simbólico que representa el compromiso colectivo con la igualdad plena.

La propuesta culmina con la lectura del manifiesto en la plaza a cargo de Mari Carmen Vázquez. Por la tarde también se inaugura la exposición de Viki Rivadulla “Onde habitan as mouras”, El lunes 9 hay una conferencia de la doctora Teresa Castro, ‘Muller e saúde’.