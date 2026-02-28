Mi cuenta

Zas lleva las actividades del 8M a los centros escolares

Habrá diferentes propuestas sobre igualdad en los tres centros educativos del municipio 

Redacción
28/02/2026 21:45
Vista de la fachada del colegio Labarta Pose
IG
El Concello de Zas organiza una serie de actividades en los centros educativos de la localidad para la conmemoración del 8M. Este ciclo nace con el fin de sensibilizar al alumnado y fomentar la igualdad de género entre los más jóvenes. Uno de los ejes de la programación será la implicación directa en las nuevas generaciones, con el objetivo de educar y concienciar desde las edades más tempranas. El ciclo comenzará el 6 de marzo con la actividad ‘Os contos do avó: mulleres galegas’, destinada al alumnado de Infantil y 1º de Primaria del CEIP Labarta Pose.

 El mismo día se llevará a cabo la jornada ‘Superheroínas 8M’ entre el alumnado de 2º,3º y 4º de Primaria de este centro. El 9 las mismas propuestas se trasladan al CPI de Zas para Infantil y Primaria, y el alumnado de ESO del centro y del instituto de Baio participará en ‘Igualdade, onde estás?’. 

Para rematar, el 27 de marzo el alumnado de ESO de Zas participará en otra propuesta, ‘Encaixando pezas’. El alcalde de Zas, Manuel Muíño, destacó la importancia de este ciclo de actividades “que fomenta la reflexión crítica, promove valores de igualdade, respecto e liberdade desde a infancia”, además de reforzar el compromiso municipal con la “cultura transformadora, inclusiva e ao alcance de todos”.

