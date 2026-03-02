Las palilleiras de Camariñas tendrán su propia calle en la localidad

Palilleiras en la Mostra do Encaixe IG

Las palilleiras de Camariñas tendrán su propia rúa en la localidad. El Concello anunció ayer el cambio de nomenclatura de la actual Rúa Ambrosio Feijoo, que pasará a denominarse Avenida das Palilleiras, coincidiendo con los actos del 8M, que este año llevan como lema “Somos as mulleres que construímos Camariñas”.

Con esta decisión, el Gobierno local cumple un doble objetivo. Por un lado, se aplica la Ley de Memoria Histórica eliminando el nombre de este general, y por otro, se pone en valor la figura, el esfuerzo y el arte de las palilleiras de antes, de ahora y de las futuras generaciones. Además, la iniciativa responde a una de las medidas recogidas en el Plan de Igualdade do Concello, que apuesta por dar visibilidad a las mujeres en espacios públicos y darle a las calles nombres de figuras femeninas que sirvan como referente para la sociedad.

Para darle una mayor relevancia, el cambio de nombre se aprobará de forma definitiva en un pleno extraordinario el miércoles 1 de abril, coincidiendo con la inauguración de la Mostra do Encaixe. La sesión plenaria se traslada al recinto de la Mostra, tomando así el acuerdo rodeado de las palilleiras, que son las grandes protagonistas del evento y de este cambio histórico. Para la alcaldesa se trata de un “acto de xustiza e gratitude” al colectivo de mujeres que son la identidad de Camariñas.