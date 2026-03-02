Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

Las palilleiras de Camariñas tendrán su propia calle en la localidad

La actual Rúa Ambrosio Feijoo pasará a denominarse Avenida das Palilleiras

Redacción
02/03/2026 20:46
Palilleiras en la Mostra do Encaixe
Palilleiras en la Mostra do Encaixe
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Las palilleiras de Camariñas tendrán su propia rúa en la localidad. El Concello anunció ayer el cambio de nomenclatura de la actual Rúa Ambrosio Feijoo, que pasará a denominarse Avenida das Palilleiras, coincidiendo con los actos del 8M, que este año llevan como lema “Somos as mulleres que construímos Camariñas”. 

Con esta decisión, el Gobierno local cumple un doble objetivo. Por un lado, se aplica la Ley de Memoria Histórica eliminando el nombre de este general, y por otro, se pone en valor la figura, el esfuerzo y el arte de las palilleiras de antes, de ahora y de las futuras generaciones. Además, la iniciativa responde a una de las medidas recogidas en el Plan de Igualdade do Concello, que apuesta por dar visibilidad a las mujeres en espacios públicos y darle a las calles nombres de figuras femeninas que sirvan como referente para la sociedad. 

Para darle una mayor relevancia, el cambio de nombre se aprobará de forma definitiva en un pleno extraordinario el miércoles 1 de abril, coincidiendo con la inauguración de la Mostra do Encaixe. La sesión plenaria se traslada al recinto de la Mostra, tomando así el acuerdo rodeado de las palilleiras, que son las grandes protagonistas del evento y de este cambio histórico. Para la alcaldesa se trata de un “acto de xustiza e gratitude” al colectivo de mujeres que son la identidad de Camariñas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Palilleiras en la Mostra do Encaixe

Las palilleiras de Camariñas tendrán su propia calle en la localidad
Redacción
Encuentro en el instituto de Baio

Docentes de la Bretaña Francesa conocen la metodología del instituto de Baio
Redacción
Vista de la fachada del colegio Labarta Pose

Zas lleva las actividades del 8M a los centros escolares
Redacción
Actos del 8M en Vimianzo

Vimianzo prepara el Día da Muller "construíndo igualdade"
Redacción