Salen a la venta las primeras entradas para la Carballeira de Zas, a 15 euros

La organización de la Festa da Carballeira de Zas puso a la venta los primeros bonos para la edición número 41 de este festival, que se celebrará los días 7 y 8 de agosto, reuniendo a miles de personas en la Carballeira de Velar. En los próximos días se darán a conocer los primeros artistas del cartel. Los primeros cien bonos para el festival se pusieron a la venta a un precio de 15 euros. Los siguientes 300 subirán hasta los 18 euros, mientras que el resto se venderá a 21 euros.

La organización recomienda a las personas interesadas que aprovechen estos precios más económicos para hacerse con ellos, puesto que se agotarán en poco tiempo. La Festa da Carballeira de Zas es uno de los festivales de música folk más importantes de Galicia y del panorama estatal, reuniendo en cada edición a artistas de referencia de la escena gallega, estatal e internacional.

Además, en los últimos años la fiesta fue incrementando su programación, combinando conciertos con gastronomía, artesanía, actividades familiares y espacios para todas las edades, manteniendo siempre su espíritu comunitario y el vínculo coan la cultura popular gallega. El festival también es un importante motor económico para este municipio.