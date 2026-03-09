Mi cuenta

Alumnado del IES Pedra da Aguia conoce el Parlamento europeo

El centro participa en los viajes instituciones desde hace 15 años

Redacción
09/03/2026 21:51
Alumnado de Pedra da Aguia en Estrasburgo
Alumnado de 3º da ESO del IES Pedra da Aguia de Ponto do Porto (Camariñas), acompañado de dos profesores, visitó la ciudad francesa de Estrasburgo para conocer de cerca el Parlamento europeo y el Consejo de Europa. La visita se enmarcó en la tradicional gira por países europeos con instituciones comunitarias que el centro viene ofertando regularmente a su alumnado desde hace 15 años.

 Desde entonces visitaron diferentes países europeos como Bruselas, Luxemburgo y Francfort. Sin embargo, Estrasburgo es el epicentro de los mismos, ya que es la ciudad de la reconciliación entre alemanes y franceses, tras ser ocupada por los 1870 después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, tal como recordaron desde el centro. 

El alumnado pudo disfrutar durante tres días de todo este legado cultural, aunque el principal eje de la visita fue el barrio europeo. En primer lugar realizaron una visita guiada por el Parlamento, rematando en el hemiciclo, con capacidad para 750 eurodiputados. Les llamó la atención que se reúnan una semana al mes, aunque eso supone el desplazamiento de más de 5.000 personas desde Bruselas, así como las cabinas de traducción, ya que los debates se traducen en 24 lenguas.

