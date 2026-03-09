Mi cuenta

La Diputación y el Concello de Zas renuevan el convenio para la gestión de las Torres do Allo

El organismo provincial aportará un máximo de 50.000 euros para la financiación de las actividades

Redacción
09/03/2026 21:53
El presidente de la Diputación el alcalde de Zas
El presidente de la Diputación, izquierda, y  el alcalde de Zas
El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el alcalde de Zas, Manuel Muiño, firmaron ayer el convenio de colaboración para la gestión integral del servicio de atención a visitantes y la programación de actividades en las Torres do Año durante este año. También participó el diputado de Patrimonio, Xosé Penas. 

Con este acuerdo, la Diputación aportará hasta un máximo de 50.000 euros para financiar parte de los gastos del funcionamiento y de las actividades en el pazo. El Concello por su parte, se hace cargo del servicio de atención al público, visitas guiadas y la programación cultural y didáctica vinculada a este inmueble. 

Formoso destacó que el convenio permite seguir avanzando en la puesta en valor de uno de los elementos patrimoniales más relevantes de la provincia, de ahí su apuesta por la dinamización “para que sexa un espazo vivo, aberto á cidadanía e atractivo para quen nos visita”. El presidente provincial también subrayó la importancia de la colaboración institucional para garantizar el funcionamiento y la actividad de este tipo de espacios. 

El alcalde, por su parte, agradeció el apoyo de la Diputación y afirmó que este acuerdo permitirá consolidar las Torres do Allo como uno de los principales recursos culturales y turísticos del municipio. El programa de actividades incluye la atención a visitantes, visitas guiadas y el desarrollo de numerosas iniciativas culturales y didácticas dirigidas a diferentes públicos. Obradoiros, exposiciones temporales, visitas treatralizadas, conciertos, scape room o el mercado artesanal son algunas de las distintas propuestas.

