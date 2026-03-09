La Mostra de Teatro Afeccionado Labarta Pose calienta motores

Clausura de la edición anterior de la Mostra IG

La IX Mostra de Teatro Afeccionado “Labarta Pose”, que comenzará en el concello de Zas en el mes de mayo, calienta motores y acaba de abrirse el plazo de inscripción para las compañías interesadas. Podrán presentar sus propuestas hasta el 20 de abril. La programación se llevará a cabo cinco sábados consecutivos de los meses de mayo (días 23 y 30) y junio (días 6, 13 y 20), con representaciones en los auditorios de Baio y de Zas.

La Mostra se cerrará el día 27 de junio con la entrega de distinciones. En esta edición se incluye una novedad y las compañías seleccionadas recibirán un cheque de 800 euros por representación. Además, el Concello asumirá una ayuda para gastos de transporte, calculada desde la sede social de la compañía hasta el lugar de la representación.

La Mostra Labarta Pose nació con el objetivo de fomentar la creación cultural en el ámbito de las artes escénicas y apoyar el teatro amateur, además de promover la difusión del teatro en gallego. El certamen se fue consolidando como un espacio de encuentro para compañías de diferentes puntos de Galicia, favoreciendo el intercambio cultural e contribuyendo a la dinamización de la actividad teatral.

Podrán participar en esta convocatoria todas las compañías o grupos gallegos de teatro aficionado legalmente constituidos con propuestas en lengua gallega. Cada grupo podrá presentar varias obras, aunque solo se seleccionará una. La selección de las obras participantes se realizará mediante un procedimiento de evaluación artística, en el que se tendrán en cuenta aspectos como la calidad global de la propuesta, la interpretación y la dirección escénica, la coherencia de la puesta en escena, la adecuación al carácter de la Mostra o la viabilidad técnica de la representación.

Al rematar el certamen se entregarán varias distinciones honoríficas sin cuantía económica, con premios a las mejores obras, mejor actor y actriz y también habrá un espectáculo elegido por el público.