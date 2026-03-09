Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

La Mostra de Teatro Afeccionado Labarta Pose calienta motores

Las compañías interesadas podrán anotarse hasta el 20 de abril

Redacción
09/03/2026 22:00
Clausura de la edición anterior de la Mostra
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La IX Mostra de Teatro Afeccionado “Labarta Pose”, que comenzará en el concello de Zas en el mes de mayo, calienta motores y acaba de abrirse el plazo de inscripción para las compañías interesadas. Podrán presentar sus propuestas hasta el 20 de abril. La programación se llevará a cabo cinco sábados consecutivos de los meses de mayo (días 23 y 30) y junio (días 6, 13 y 20), con representaciones en los auditorios de Baio y de Zas.

 La Mostra se cerrará el día 27 de junio con la entrega de distinciones. En esta edición se incluye una novedad y las compañías seleccionadas recibirán un cheque de 800 euros por representación. Además, el Concello asumirá una ayuda para gastos de transporte, calculada desde la sede social de la compañía hasta el lugar de la representación.

 La Mostra Labarta Pose nació con el objetivo de fomentar la creación cultural en el ámbito de las artes escénicas y apoyar el teatro amateur, además de promover la difusión del teatro en gallego. El certamen se fue consolidando como un espacio de encuentro para compañías de diferentes puntos de Galicia, favoreciendo el intercambio cultural e contribuyendo a la dinamización de la actividad teatral. 

Podrán participar en esta convocatoria todas las compañías o grupos gallegos de teatro aficionado legalmente constituidos con propuestas en lengua gallega. Cada grupo podrá presentar varias obras, aunque solo se seleccionará una. La selección de las obras participantes se realizará mediante un procedimiento de evaluación artística, en el que se tendrán en cuenta aspectos como la calidad global de la propuesta, la interpretación y la dirección escénica, la coherencia de la puesta en escena, la adecuación al carácter de la Mostra o la viabilidad técnica de la representación. 

Al rematar el certamen se entregarán varias distinciones honoríficas sin cuantía económica, con premios a las mejores obras, mejor actor y actriz y también habrá un espectáculo elegido por el público.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

La Mostra de Teatro Afeccionado Labarta Pose calienta motores
Redacción
El presidente de la Diputación el alcalde de Zas

La Diputación y el Concello de Zas renuevan el convenio para la gestión de las Torres do Allo
Redacción
Alumnado de Pedra da Aguia en Estrasburgo

Alumnado del IES Pedra da Aguia conoce el Parlamento europeo
Redacción
Dumbría también cuenta con su vehículo para el SAF | cedida

La Diputación financia vehículos nuevos para el SAF en Camariñas y Fisterra
Redacción