El hilo vuelve a convertirse en arte en la Mostra do Encaixe de Camariñas

Modelos en la pasada edición en el concurso de diseñadores noveles IG

El Concello de Camariñas dio a conocer un avance de la programación de la XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña, que se celebrará del 1 al 5 de abril con el lema ‘Onde o fío se converte en arte’. Haciendo honor a su eslogan, el hilo se transforma de nuevo en arte, tal como ya quedó plasmado en el cartel promocional diseñado por los hermanos Pedro y Estefanía Orgaz, ganadores del último concurso de Noveis Deseñadores, que representan el mapa de Galicia tejido con encaixe de Camariñas.

Entre las principales novedades del certamen destaca un espectáculo de costura en directo a cargo del mediático diseñador andaluz José Perea, que confeccionará trajes en tiempo récord. Será el jueves 2 de abril. José Perea participa por primera vez en la Mostra en el desfile de Grandes Firmas. Además, el miércoles 1, justo antes de la inauguración oficial, se celebrará en el mismo recinto de la Mostra el pleno para ratificar el cambio de nombre de la Avenida Ambrosio Feijoo por Avenida das Palilleiras.

Ese día también tendrá lugar el tradicional encuentro de encajeras de la Costa da Morte, los desfiles del PequEncaixe y los primeros diseños de los Grandes Diseñadores. La música de Luar na Lubre será la encargada de amenizar la pasarela. Los desfiles de grandes y noveles diseñadores, el ArtEncaixe, el PequEncaixe, las delegaciones internacionales y las Encaixeiras Sénior se sucederán en las distintas jornadas para dar a conocer las distintas creaciones.

El viernes 3 de abril se celebrará el encuentro entre grandes y noveles diseñadores y el domingo 5 se dará a conocer el fallo del jurado, como es habitual. La música también será uno de los platos fuertes de la Mostra, ya que además de Luar na Lubre en la primera jornada, se podrá disfrutar del concierto del joven de Camelle, Sebastián Martínez Dans, ganador del concurso de la TVG (día 4), la actuación de ‘Fíos de Salitre’ de Mascarada O Cansorriño (día 5), o el concierto de clausura de Antía Muíño.

También habrá hueco para la risa con Marta Doviro, Carmen Méndez y Ledicia Sola con el monólogo ‘Sen Restricións’ (día 4), teatro con la compañía Aantena o el humor de la compañía de Camelle Mortos de risa. Las agrupaciones folclóricas del municipio y el IX Encuentro de Corales cierran el apartado musical.

El certamen estará aderezado con presentaciones literarias y degustaciones de pulpo y rodaballo, además del espacio Gourmet entre encaixes. Entre las obras destacan ‘Punto de araña’ de Nerea Pallares; ‘A princesa dourada’ de Anxo Mouzo; ‘Ángeles acusadores’ de Diego Garrote; ‘Ardentía 1854’; ‘El padre ausente’ o la guía de APTC de la comarca.