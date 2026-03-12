Mi cuenta

La artesana Lola Logaro combinará encaje, ganchillo y calceta en la Mostra de Camariñas

Presentará en el certamen “Ganapán”, su nueva colección cápsula para el 2026

Redacción
12/03/2026 21:49
La artesana cántabra Lola de Logaro es la primera confirmación del desfile de ArtEncaixe de la XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña. Volverá al certamen para presentar “Ganapán”, su nueva colección cápsula para el 2026, en la que explora la colisión entre la austeridad laboriosa de la costa gallega y la rebeldía hedonista de la mujer moderna de los años 20 y apuesta por una transformación del encaje.

 “Traballo o encaixe como enxeñaría e arquitectura, con liñas rectas, módulos repetidos e motivos clásicos dese ‘encaixe de subsistencia’ que marcou a vida na costa galega”, explica Lola de Logaro. El encaje de Camariñas deja de ser un mero ornamento para convertirse en el eje estructura de piezas de autor donde dialoga con el ganchillo, la calceta y el tul metalizado, un verdadero reto para la artesana.

 “O maior reto técnico foi orquestrar todas as outras técnicas –ganchillo, calceta, flecados, acabados de costura– para que sumen textura e volume sen roubarlle nin un milímetro de protagonismo ao encaixe de Camariñas”, tal como reconoce la diseñadora. Para conseguirlo tuvo que trabajar casi como una directora de escena, donde el encaje es la actriz principal y el resto de las técnicas son escenografía y luz, según apunta esta creadora. 

