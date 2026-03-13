A Ponte do Porto se “pone friki” durante el fin de semana, con un tributo a la cultura japonesa

Stand de la pasada edición de PonteFriki IG

El polideportivo de Ponte do Porto (Camariñas) celebra este fin de semana la segunda edición de PonteFriki, en un ambicioso evento dedicado a la cultura japonesa, gaming, cosplay y al ocio alternativo en la Costa da Morte. Habrá tres carpas climatizadas con distintos espacios temáticos para el disfrute de todos los públicos.

El evento está organizado por la asociación PonteDisfraz, en colaboración con el Concello. Entre los platos fuertes de este sábado destaca el concierto de la pianista y creadora de contenido Eleski, mientras que mañana domingo será el turno del actor de doblaje Julio Lorenzo, muy querido por el público por poner voz al primer “Goku” en gallego o al personaje de Bocón en “Cómo entrenar al dragón”.

Los espacios temáticos para los diferentes públicos son la zona Gaming, espacio de talleres, zona de stands y exhibiciones y el escenario de ocio. En la zona Gaming se ponen a disposición del público consolas como Playstation, Xbox, Nintendo Switch, la nueva Switch 2 y diversos ordenadores. Habrá torneos de FIFA, 2XKO, Smash Bros y Mario Kart, además del reto ‘Enfréntate contra un Pro do Tekken’. Como novedad, habrá un espacio de realidad virtual.

En la zona de talleres se amplía la oferta para el público, mientras que en el lugar de stands y exhibiciones hay un espacio reservado para que los artistas expongan y venta sus creaciones, además de tiendas frikis. También se exhibirán montajes de Lego y Playmóvil. Además, habrá charlas, quizzes interactivos, concursos de Kpop y cosplay, una exhibición de bailes caribeños, paintball, escape room o juegos de mesa, entre otras cosas.

Por la noche se lanzarán farolillos voladores al cielo pidiendo un deseo, y después (21.00 horas), PartyFriki, fiesta temática con entrada gratuita (hay que vestir con ropa friki), amenizada por el grupo Os Gremlins y dj Mai. La entrada para un día cuesta 6 euros, y para los dos días, 9.