Las Torres do Allo se llenarán de vida con un extenso programa hasta el mes de octubre

Muiño (izquierda) y Brenlla presentan la programación de las Torres do Allo EC

El alcalde de Zas, Manuel Muíño, y el teniente de alcalde, José Manuel Brenlla, presentaron ayer la programación de las Torres do Allo, que comienza en Semana Santa y remata en el mes de octubre. El regidor destacó el compromiso del Concello por la puesta en valor por este conjunto histórico “e queremos que continúen sendo un espazo vivo, aberto á cultura, á divulgación e á participación de públicos de todas as idades”, indicó.

Para el desarrollo de las actividades, la Diputación aporta más de 25.000 euros. Entre las propuestas se puede encontrar de todo un poco, desde obradoiros, música, teatro o exposiciones, entre otras cosas. Las primeras llegarán en Semana Santa, entre el 28 y el 5 de abril, que abrirán de 11.00 a 20.00, visitas guiadas y el popular juego de pistas para conocer los secretos del pazo. En el mes de junio se abrirá la exposición temporal ‘Zas en Romaría’, dedicada a las tres romerías del concello: Santa Margarida de Muíño, San Roque do Monte y San Ramón do Allo.

También destacan los obradoiros dirigidos a la infancia por las Letras Galegas, San Xoán y de Navidad. Volverá el programa “Zas no verán 2026”, con juegos, talleres y otras propuestas para los más pequeños en la etapa estival. Como es habitual, en julio y agosto tendrán lugar las visitas teatralizadas con Os Quinquilláns, scape room y el mercado de San Ramón el 30 de agosto. El 26 de octubre remata con un taller de Samaín.