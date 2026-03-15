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Soneira

La Mostra do Encaixe reafirma su apuesta cultural con seis presentaciones literarias

Los actos se llevarán a cabo en el recinto ferial los días 2, 3 y 4 de abril

Redacción
15/03/2026 20:27
Alfonso de Sas
Alfonso de Sas presentará su último libro
Cedida
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La Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña continúa ampliando su oferta cultural y en esta edición número 35 contará con hasta seis presentaciones literarias en el mismo recinto ferial. Se trata de las publicaciones de Nerea Pallares, Anxo Mouzo, Diego Garrote, María D. López-Menéndez Sánchez, Alfonso de Sas, Xan Fernández Carrera y Antonio Fernández. 

La primera de las presentaciones será el jueves 2 de abril, con la obra ‘Punto de araña’ de la autora Nerea Pallares, a las 12.00 horas. A continuación ese mismo día (12.20 horas) será el turno de Anxo Mouzo, que presentará su libro titulado ‘A princesa dourada’. 

La programación literaria continuará el Viernes Santo, el 3 de abril. Al mediodía tendrá lugar la presentación de ‘Ángeles acusadores’ a cargo de su autor, Diego Garrote. A continuación, a las 12:20 horas, María D. López-Menéndez Sánchez dará a conocer su obra ‘Ardentía 1854’ en el mismo lugar. 

El sábado 4 de abril tendrán lugar dos nuevas citas en el recinto ferial. A las 11.40 horas, Alfonso de Sas presentará ‘1898 – El padre ausente’, la última parte de la trilogía de ‘El Cementerio de los Ingleses’. El mismo autor también presentó su publicación el pasado año en el mismo lugar.

 Por último, en la misma jornada del sábado (12.00 horas) tendrá lugar la presentación de la publicación de la asociación turística Aptcm, ‘A Costa da Morte, naturalmente única’ de Xan Fernández Carrera y Antonio Fernández. El acto será presentado por el presidente de la entidad, Pepe Formoso. Las obras literarias complementan el programa de la Mostra.

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