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Soneira

María Galiana cautiva al público en Vimianzo

El auditorio se llenó hasta los topes en el espectáculo "Yo solo quiero irme a Francia"

Redacción
16/03/2026 21:53
Las protagonistas de "Yo solo quiero irme a Francia"
María Galiana, en el centro, con las otras dos protagonistas de "Yo solo quiero irme a Francia"
IG
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La función “Yo solo quiero irme a Francia”, de Contraproducciones, interpretada por María Galiana, María Roja, Nieve de Medina y Anna Mayo el sábado en Vimianzo, cautivó al público desde el primer momento en un auditorio abarrotado.

El velatorio de la abuela Pilar (María Galiana, la eterna abuela de Cuéntame) se convierte en un lugar de confesiones inesperadas, con oscuros secretos familiares marcados por la represión de la época, en el que también hay espacio para el humor y profundas reflexiones de los personajes. Las actrices protagonistas fueron despedidas con sonoros aplausos del público.  

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