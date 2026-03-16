Olería de Buño y encaje se fusionarán de nuevo en la Mostra de Camariñas

Piezas de olería con encaixe de Camariñas EC

La olería de Buño (Malpica) volverá a estar presente en la edición número 35 de la Mostra do Encaixe de Camariñas. Las piezas de los talleres Feituras, O Rulo, Alfarería la Cacharrera y Risco Estudio estarán presentes en los desfiles de la categoría de ArtEncaixe, combinando el encaixe de Camariñas con las piezas de barro de estos artesanos, que valoran muy positivamente su presencia en el certamen.

“Un ano máis valoramos moito que conten con nós, xa que é un orgullo e un reto participar na Mostra do Encaixe de Camariñas, no ArtEncaixe, un reto maiúsculo posto que as pezas son feitas en exclusiva para o desfile, como xa se puido ver en edicións anteriores”, comenta María Canedo, de Feituras. La oleira destaca que existen estilos muy diferentes entre los asistentes, manteniendo la esencia tradicional sin renunciar a los nuevos tiempos.

“Todos mantemos as formas e pezas tradicionais pero somos conscientes de que hai que avanzar cos tempos, innovar e iso é bo, buscar novas decoracións e continuar sen perder a nosa esencia”, subraya María Canedo. Para esta artesana, lo tradicional “non está coa vangarda, e participar neste desfile permítenos dar a coñecer á xente que se achega a Camariñas os diferentes estilos que podes atopar en Buño, á vez que tamén é unha porta aberta para amosar a fermosa convivencia de dúas artesanías tan distintas como son a cerámica e o Encaixe.”

El público podrá contemplar las piezas de olería con aplicaciones de encaje en los desfiles del ArtEncaixe que tendrán lugar los días jueves 2 de abril (a las 12.45 y 18.00 horas), viernes 3 (a las 12.45 y a las 16.45 horas) y el sábado 4 (a las 12.30 y a las 18.00). Además de las piezas de barro, la pasarela del ArtEncaixe exhibe otras artesanías muy diferentes.