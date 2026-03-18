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Soneira

El espacio 'Gourmet entre encaixes' tendrá diez puestos de venta

El espacio se ubicará en el recinto de la Mostra de Camariñas, con productos exclusivos 

Redacción
18/03/2026 21:33
Espacio Gourmet el pasado año
Espacio Gourmet el pasado año
IG
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El espacio dedicado al sector alimentario ‘Gourmet entre encaixes’ repetirá por tercer año consecutivo en la Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña, que se celebrará del 1 al 5 de abril, en las vacaciones de Semana Santa. 

En esta área se instalarán diez puestos de venta: Bico de Xeado, DTroula, Ibéricos de Salamanca, Frigoríficos de Camariñas, Mascarada O Cansorriño, Oriente Exquisito, Pimentón La Ristra, Pura Locura, Stolt Sea Farm y Xacobleas. Allí también se situará el bar de la Mostra y se habilitará un espacio con mesas y sillas para que los clientes puedan degustar allí mismos los productos que adquieran.

 El espacio estará abierto desde el miércoles 1 de abril a las 15.00 horas hasta el domingo 5, con horario continuo de 11.00 a 21.00 horas desde el jueves.

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