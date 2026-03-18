El espacio 'Gourmet entre encaixes' tendrá diez puestos de venta

Espacio Gourmet el pasado año IG

El espacio dedicado al sector alimentario ‘Gourmet entre encaixes’ repetirá por tercer año consecutivo en la Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña, que se celebrará del 1 al 5 de abril, en las vacaciones de Semana Santa.

En esta área se instalarán diez puestos de venta: Bico de Xeado, DTroula, Ibéricos de Salamanca, Frigoríficos de Camariñas, Mascarada O Cansorriño, Oriente Exquisito, Pimentón La Ristra, Pura Locura, Stolt Sea Farm y Xacobleas. Allí también se situará el bar de la Mostra y se habilitará un espacio con mesas y sillas para que los clientes puedan degustar allí mismos los productos que adquieran.

El espacio estará abierto desde el miércoles 1 de abril a las 15.00 horas hasta el domingo 5, con horario continuo de 11.00 a 21.00 horas desde el jueves.