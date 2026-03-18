Zas pone en valor la memoria colectiva y el papel de la mujer como transmisora de identidad

Muiño (izquierda) y Brenlla presentan la programación de las Torres do Allo EC

El Concello de Zas presentó la programación del ciclo cultural ‘Mulleres e Territorio’, en el que propone un espacio de reflexión sobre la memoria, la identidad y el papel de las mujeres en la construcción del territorio a través de distintas propuestas culturales a lo largo de los meses de marzo y abril.

El programa dará comienzo el sábado 28 de marzo con la proyección del documental ‘360 curvas’, dirigido por el baiés Alejandro Gándara y Ariadna Silva. La pieza, finalista nos Premios Mestre Mateo, se podrá en el auditorio de Baio (20 horas). Las actividades continuarán durante el mes de abril con una variada propuesta dirigida a diferentes públicos.

El día 10 en el auditorio de Zas se presentará el libro ‘Coralia e Maruxa’, de Cari Ca, en un encuentro dirigido al alumnado de Educación Secundaria del CPI de Zas. O 18 de abril tendrá lugar la presentación de ‘Que quede entre nós’, de Josefa Suárez Pereira, en el centro sociocultural de Zas. La programación finalizará a finales de mes con dos actividades.

El sábado 25 el auditorio de Baio acogerá la presentación de ‘As tolas que non o eran’, de Carmen V. Valiña, en un acto en el que también participará la directora del IES Maximino Romero de Lema, Ana Facal. El jueves 30 tendrá lugar el obradoiro infantil ‘Ramas literarias’, dirigido a niños de entre 6 y 11 años, en el auditorio de Baio. Es necesario inscribirse. La propuesta se enmarca en el programa de animación a la lectura de la biblioteca provincial de la Diputación coruñesa.

A través de una propuesta creativa basada en las metáforas de árboles, los participantes podrán reflexionar sobre su vida lectora. El alcalde de Zas, Manuel Muíño, destacó que con esta programación se pretende “poñer en valor a memoria colectiva e o papel das mulleres como transmisoras de identidade e cultura no noso territorio”.

El regidor indicó que la programa combina diferentes disciplinas y formatos para llegar a públicos muy diversos, desde la juventud hasta la infancia, “reforzando o compromiso do Concello de Zas coa cultura como ferramenta de cohesión social”.