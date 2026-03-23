Ainara Rodríguez, del instituto de Baio, logra el quinto puesto de la Olimpiada de Química

Ainara Rodriguez estudia en el IES de Baio IG

La joven Ainara Rodríguez Blanco, del instituto Maximino Romero de Lema de Baio (Zas) acaba de conseguir el quinto puesto en la XLIII Olimpíada Galega de Química, de la demarcación de la Universidade de A Coruña (UDC). Ainara Rodríguez y otros cinco alumnos que estudian en centros educativos de A Coruña figuran entre los seis mejores de esta olimpiada.

Desde el instituto de Baio ya expresaron su satisfacción por este reconocimiento, al tiempo que destacaron su trabajo y esfuerzo. “Ainara acadou un magnífico quinto posto na demarcación da Universidade da Coruña, un resultado que reflicte non só o seu talento, senón tamén o seu esforzo constante, a súa curiosidade e a súa paixón pola ciencia”, afirman desde el centro.

Añaden, además, que detrás de este premio “hai moitas horas de traballo, ilusión e superación persoal”. Para la comunidad educativa supone “unha enorme satisfacción ver como o noso alumnado medra, soña e alcanza metas tan importantes”. “Ainara convértese hoxe nun exemplo e unha inspiración para os seus compañeiros e compañeiras”, subrayan, además de agradecerle a la joven “levar o nome do noso centro con tanto orgullo e por demostrarnos ata onde pode chegar a dedicación e o entusiasmo”. “Estamos seguros de que este é só o comezo dun camiño cheo de éxitos”, añaden.

El primer premio de esta olimpiada de Química fue para Clara Montero Martínez, del colegio Santa María del Mar, de A Coruña; el segundo para Hugo Rodríguez Prieto, del IES Plurilingüe Eusebio da Guarda (A Coruña); y el tercero para Adrián Prados Blanco, del IES Agra do Orzán, también de A Coruña. En cuarto lugar quedó Pablo Regueiro Cao, del mismo centro Santa María del Mar, y el sexto fue Román Rojo Campaña, del IES Rafael Dieste, en la ciudad herculina.

La Olimpiada Galega de Química, que pretenden fomentar vocaciones y desarrollar el espíritu emprendedor entre los más jóvenes, es decana de estas pruebas en España y germen de la Olimpiada Nacional de Química. Los alumnos clasificados en los tres primeros puestos por cada uno de los distritos universitarios recibirán un galardón y diploma acreditativo. Los tres primeros clasificados irán a la Olimpiada Nacional, que se celebrará en Alicante del 24 al 26 de abril.