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Soneira

La vimiancesa Ana Trasariz debutará con su colección de bolsos en la pasarela de la Mostra do Encaixe

Viviana Araujo, de Estilo Aramar, repetirá en el ArtEncaixe

Redacción
23/03/2026 20:47
Ana Trasariz
Ana Antelo, de la marca Ana Trasariz
IG
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La pasarela del ArtEncaixe de la XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña continúa desvelando las propuestas que se presentarán en el certamen durante la Semana Santa, con dos nuevas firmas de complementos. Se trata de Ana Trasariz, la marca de la vimiancesa Ana Antelo, y Estilo Aramar, de la pontevedresa Viviana Araujo. 

Ana Trasariz debutará en los desfiles de la Mostra, y además, volverá a tener un stand propio en la feria. La colección exclusiva que presentará en el ArtEncaixe contará con bolsos de hombro y de mano y bandoleras, con un diseño más enfocado a las pasarelas, mientras que en el expositor tendrá piezas más funcionales pensadas para el día a día, como bolsas o accesorios para móviles o llaves.

 El gran reto de la artesana fue integrar el encaje sin que el bolso pierda funcionalidad, cuidando al máximo la colocación de los apliques para que el hilo “non estea exposto a roces continuos nin vaia posto directamente nunha cremalleira”. Indica, además, que entre sus principales objetivos, figura el romper con la idea de que “o encaixe é algo antigo ou que só se ve no mantel da avoa. A Mostra leva anos demostrando que hai moitísimo talento e creatividade, e o encaixe é moito máis ca iso”. “Oxalá esta colección sirva de inspiración para outra xente que está empezando no mundo da moda”, destaca. 

Por su parte, Viviana Araujo repite sobre la pasarela con su firma Estilo Aramar, apostando por una visión integral de la moda. Además de llevar sus espectaculares complementos, este año los acompañará de sus propios estilismos completos. Su colección será un despliegue de elegancia y variedad, incluyendo propuestas como blusas y pantalones combinados con pamelas, vestidos con tocados, blusones con sombreros y elegantes chales. También presentará propuestas de moda masculina, a base de chaqueta, cinturón y pantalón, utilizando diferentes disciplinas.

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