Diario de Ferrol

Soneira

Palilleiras de siete países se dan cita en la XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas

Las artesanas exhibirán sus piezas en el certamen durante la Semana Santa 

Redacción
25/03/2026 21:45
Encaixes Belén participa en la Mostra
La XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas se convertirá de nuevo en un escaparate internacional de la moda y la artesanía. Palilleiras de siete países se dan cita en este evento, con stands propios y la exhibición de sus diseños sobre la pasarela. Acudirán artesanas de Córdoba y Buenos Aires, en Argentina; de Sofía, Bulgaria; de Krakovany, Eslovaquia; de Novedrate, Italia; de Bobowa, Polonia; de Serra d’el Rei y Peniche, Portugal; y de Arenis del Mar, en España. 

También habrá demostraciones de artesanía en vivo de los oleiros de Buño, de Miyuki y de Tejas Pintadas con exhibiciones de montaje de bisutería en piedra natural. Además, participan 12 puestos locales: El Rincón de los Sueños, Asociación de Palilleiras Rendas, Asociación Puntillas, Encaixa-T, Encajes Gelina, Encajes Maruja, Resinheira, Galencaixe, Nadia en Vela, Ondas do Mar, A Tenda de María Rosa y Cornechiño de Lita.

 Otros puestos de la zona son Ana Trasariz, Arte en Palla, Artesanía Nía, As Nemanquiñas, Asociación Nosa Señora da Barca, Encaixes Arjomil, Encaixes Belén, Encaixes Lucita, Fils i Agulles Carme Espriu, Mulleres Rurais Moraime, Olería de Buño y Project Market 13, entre otros. 

